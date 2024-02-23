朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

▲原PO給100元買鹽巴，友人回來「錢變成400多元」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「從現在開始我們已經不是朋友了！」一名網友感嘆，請友人去雜貨店買鹽巴，結果給100元找錢，阿嬤誤以為是500元，友人還沾沾自喜回來說「還倒賺了400多塊」，故意佔便宜的舉止讓原PO非常震怒，事後原PO去一趟雜貨店還錢，引發大批網友熱議「100元看破一個朋友！」

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，日前去朋友家作客，對方在廚房忙著備菜，才發現鹽巴沒有了，於是原PO熱心掏出100元，請另一名同行友人到樓下買鹽巴，結果回來的錢不減反增。

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正當原PO一臉困惑時，友人沾沾自喜表示，「剛到雜貨店，我不只幫你省錢，還倒賺了400多塊」，年邁阿嬤分不清楚100元和500元，於是反問「這是500元齁？」友人竟說謊回應「對阿」。

聞言，原PO什麼也沒說，就開門走到樓下的雜貨店，「阿桑一看到客人走進來，還是一樣地笑臉迎人」，事實上，原PO以前來找朋友作客時，也會順道買個東西，「阿桑都會問說，哇災這青色欸1000齁，尪色欸西500摳」，原本只是行動不便的阿嬤，如今連視力也退化了。

當下，原PO從冰箱拿出一瓶飲料，從口袋掏出520元，接著彎下腰直呼「阿嬷哩錢落乀土腳，哩艾尬錢收乎賀喔（阿嬤你的錢掉在地上，你的錢要收好）」，只見阿嬤頻頻道謝，「每一聲謝謝...我聽了都很難過更是自責。」

回程的路上，原PO直言內心超級火大，「髒話就像萬馬奔騰快要從口中飆出來」，但高EQ的原PO忍住深呼一口氣，接著對友人說道，「今天這件事情對嗎？要是自己的家人被這樣騙，做何感想？」而騙來的錢，原PO要友人自己留著，同時心意已決絕交，「回去好好想一想，要明辨是非，犯錯要會改進，從現在開始我們已經不是朋友了！」

底下網友熱議，「很棒，這才是做人基本的原則，如果是以我的個性，這有朋友，我就會拒絕來往了」、「基本的道德觀念都沒有，還沾沾自喜，這種朋友不要也罷」、「100元看破一個朋友」、「不能同意你更多了，不是你的不要拿，何況人品也不只有幾百塊」、「我也討厭這種人！奶奶賺錢不辛苦嗎」、「這種人還是保持距離好，不然不知道哪天算計到你身上了」、「正能量，我也不要這種朋友，就不該欺負老人家視力不好」。

不過有人質疑，「應該看得懂紙鈔上的數字啊」、「寫得不錯」、「感覺是創作農場文」。對此，有網友分享真實經歷，「之前很晚回家路上買滷味，因為要收攤了，老闆娘太累，我給500元她當1000元，還找我600多元，我當場還她說，我給的是500元，老闆娘說謝謝，顧一天攤子太累了」。