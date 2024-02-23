　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO給100元買鹽巴，友人回來「錢變成400多元」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「從現在開始我們已經不是朋友了！」一名網友感嘆，請友人去雜貨店買鹽巴，結果給100元找錢，阿嬤誤以為是500元，友人還沾沾自喜回來說「還倒賺了400多塊」，故意佔便宜的舉止讓原PO非常震怒，事後原PO去一趟雜貨店還錢，引發大批網友熱議「100元看破一個朋友！」

一名網友在臉書《爆怨公社》表示，日前去朋友家作客，對方在廚房忙著備菜，才發現鹽巴沒有了，於是原PO熱心掏出100元，請另一名同行友人到樓下買鹽巴，結果回來的錢不減反增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正當原PO一臉困惑時，友人沾沾自喜表示，「剛到雜貨店，我不只幫你省錢，還倒賺了400多塊」，年邁阿嬤分不清楚100元和500元，於是反問「這是500元齁？」友人竟說謊回應「對阿」。

聞言，原PO什麼也沒說，就開門走到樓下的雜貨店，「阿桑一看到客人走進來，還是一樣地笑臉迎人」，事實上，原PO以前來找朋友作客時，也會順道買個東西，「阿桑都會問說，哇災這青色欸1000齁，尪色欸西500摳」，原本只是行動不便的阿嬤，如今連視力也退化了。

當下，原PO從冰箱拿出一瓶飲料，從口袋掏出520元，接著彎下腰直呼「阿嬷哩錢落乀土腳，哩艾尬錢收乎賀喔（阿嬤你的錢掉在地上，你的錢要收好）」，只見阿嬤頻頻道謝，「每一聲謝謝...我聽了都很難過更是自責。」

回程的路上，原PO直言內心超級火大，「髒話就像萬馬奔騰快要從口中飆出來」，但高EQ的原PO忍住深呼一口氣，接著對友人說道，「今天這件事情對嗎？要是自己的家人被這樣騙，做何感想？」而騙來的錢，原PO要友人自己留著，同時心意已決絕交，「回去好好想一想，要明辨是非，犯錯要會改進，從現在開始我們已經不是朋友了！」

底下網友熱議，「很棒，這才是做人基本的原則，如果是以我的個性，這有朋友，我就會拒絕來往了」、「基本的道德觀念都沒有，還沾沾自喜，這種朋友不要也罷」、「100元看破一個朋友」、「不能同意你更多了，不是你的不要拿，何況人品也不只有幾百塊」、「我也討厭這種人！奶奶賺錢不辛苦嗎」、「這種人還是保持距離好，不然不知道哪天算計到你身上了」、「正能量，我也不要這種朋友，就不該欺負老人家視力不好」。

不過有人質疑，「應該看得懂紙鈔上的數字啊」、「寫得不錯」、「感覺是創作農場文」。對此，有網友分享真實經歷，「之前很晚回家路上買滷味，因為要收攤了，老闆娘太累，我給500元她當1000元，還找我600多元，我當場還她說，我給的是500元，老闆娘說謝謝，顧一天攤子太累了」。

ET快訊
快訊／遭攔車狂刺！男倒臥駕駛座　傷重不治
小姊妹昏迷指數僅3！家境清寒　縣府開設捐款專戶
快訊／「新沙洞老虎」突身亡　享年40歲
藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說
半套店「救了他蛋蛋」　小姐一摸：不對勁！25歲男罹睪丸癌
快訊／中職熱身賽辦在台北大巨蛋　票價出爐
女版晚安小雞！自導自演　涉案3人放警察鴿子
被撞前畫面曝！大姊幫弟弟拿餐袋　頻回頭照顧弟妹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

年輕人為何不生小孩？網點出2殘酷現實：看看台灣什麼環境

密集恐懼！小黃瓜「長滿白頭粉刺」想退貨　真相曝光：新鮮又好吃

南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

最「吸金」YouTuber換她當！苗博雅1月「狠賺107萬」擠下館長奪冠

就差你一臂之力！高鐵「助學計畫」倒數1周　捐助弱勢孩童

大一兒「偷偷花光學費」急call哭窮！她心軟支援　老公怒提離婚

台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克！一票看呆：現在這麼開放喔

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

年輕人為何不生小孩？網點出2殘酷現實：看看台灣什麼環境

密集恐懼！小黃瓜「長滿白頭粉刺」想退貨　真相曝光：新鮮又好吃

南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

最「吸金」YouTuber換她當！苗博雅1月「狠賺107萬」擠下館長奪冠

就差你一臂之力！高鐵「助學計畫」倒數1周　捐助弱勢孩童

大一兒「偷偷花光學費」急call哭窮！她心軟支援　老公怒提離婚

台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克！一票看呆：現在這麼開放喔

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

陳重廷對西武99號村田怜音印象深刻　身材高大還有靈活身手

陸對台工作會議召開　王滬寧：掌握實現統一「戰略主動」

蔡沐妍告訴女兒「不能騎大象」　被反問1句話答不出：對啊為什麼？

新材質球衣「太透」引民怨　大聯盟官方允諾將改善

快訊／男攔車理論突持刀狂刺！台南前里長倒臥駕駛座　傷重不治

大麻二酚獲藥證！可治罕見癲癇　「過半數認有改善」

辭穩定工作當直播主！正妹護理師「1年爽賺400萬」…下場竟是入獄

【廣編】銷售破億！超商無糖茶銷售常勝軍　再推怪物級必喝新品！

「再見了～鴨」 向小鴨說再見！高雄燈會倒數2天　高市府邀大家到港灣say goodbye

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

更多熱門

相關新聞

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

台灣警察專科學校第41期的女學員，在22日傍晚疑似入住墾丁福華飯店開趴，甚至同行有人直接將k他命的食用工具放在桌上，讓同校學長看不下去，警專表示，該女警目前為休學狀態，但保留學籍，針對此事已經找該名學員採尿，並且後續刑案部分由恆春分局續辦。

橘貓吃完宵夜就閃！衝嬤床上睡　

橘貓吃完宵夜就閃！衝嬤床上睡　

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

關鍵字：

鹽巴阿桑阿嬤雜貨店友人絕交

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

關韶文離開台灣！

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面