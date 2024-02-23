經濟部認購增資台電1000億　王鴻薇轟：人民血汗錢堆出來的

▲經濟部認購增資台電1000億。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）



記者詹宜庭／台北報導

台電今日下午兩點召開臨時股東會，以「穩定供電建設方案之資金需求」為由，進行1000億的增資，全數由經濟部認購。對此，國民黨立委王鴻薇批評，政府一方面準備漲電價，另一方面花費全民納稅錢挹注台電，開轟「原來都是人民血汗錢堆出來的，簡直諷刺至極」，更質疑將會稀釋台電民股股權。

王鴻薇表示，台電要召開臨時股東會辦理增資，全數由經濟部認購，又是花公帑救台電。政府一手準備漲電價，另一手花費全民納稅錢挹注台電，對比以前幾天台電發新聞稿，喜迎綠能發電突破五成，開轟「原來都是人民血汗錢堆出來的，簡直諷刺至極。」

王鴻薇說明，台電以「穩定供電建設方案之資金需求」要經濟部認購增資1000億，但這樣的政府增資將會稀釋台電民股股權。不過，這樣錯誤的能源政策，虧損缺口再不填補，再多的增資也救不了台電，一方面讓國人每年都在漲電價擔憂中，另一方面重複坑殺民股股東稀釋股權。

王鴻薇指出，已經有很多台電股東拿著通知書抗議，台電的鉅額虧損是「政策造成」，而且是「虧損」不是「資本不足」，官股應該彌補做的卻是增資，不但稀釋他們的股權，也不會檢討政策，讓他們每年都要經歷一次增資坑殺民股，看著經濟部在掏空台電，真的受夠了。