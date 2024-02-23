華為龍年首款新機「小摺疊」發布　雙向支援「北斗衛星」通信

▲華為推出小型摺疊手機Pocket 2。（圖／翻攝華為中國，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸通信設備商龍頭華為昨（22）日推出龍年首款新機「Pocket 2」小型摺疊機，採用首創的「玄武水滴鉸鏈」解決折疊螢幕手機摺痕明顯的痛點。華為常務董事余承東在記者會上信誓旦旦的表示，華為Pocket 2不僅開始使用時平整，使用三年之後仍然保持平整，「就像直板手機一樣平整。」

《網易科技》報導，華為Pocket 2的玄武水滴鉸鏈使得屏幕（螢幕，下同）平整度相比上一代提升了62%，超強火箭鋼材質以及第二代崑崙玻璃，使其平整度、可靠度也得到了提升。華為Pocket2還支持雙向北斗衛星通信，成為業界首款支持衛星通信的小折疊旗艦。

根據新品記者會上資訊顯示，華為Pocket2還支持IPX8級抗水，成為大陸國產折疊手機中唯一支持IPX8級抗水的折疊螢幕，也最先實現折疊機最深（2公尺）的抗水體驗。

在影像方面，華為新機實現全焦段XMAGE四攝，還具備小折疊機首個3倍光學長焦鏡頭，同時，華為Pocket2不僅使用靈犀通信技術方案，也首次推出向日葵電磁場空間疊加技術，優化信號質量，官方宣城，Pocket 2在地下車庫看直播的流暢度可提升68%，進入地鐵刷影片卡頓率降低60%等，隨時隨地保證不斷線。

根據市場調查機構IDC資訊顯示，大陸2023年折疊手機市場的出貨量達到了700.7萬台，同比增長114.5%。而華為佔有37.4%的市場份額，另據艾瑞咨詢公布的2023年大陸折疊手機消費者洞察報告顯示，2023年國內折疊螢幕市場，華為在市場佔比達50.3%。

也就是說，大陸市面上每賣出兩支折疊螢幕手機，就有一支來自華為，部分業內人士分析，Pocket 2會加速折疊螢幕手機走向大眾消費者，加快折疊螢幕的普及。