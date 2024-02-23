「21萬歐洲遊」又有人踩雷！　黃大米：我真的做不到吞下去

▲黃大米近日到歐洲各國旅遊，引起不少討論。（翻攝黃大米臉書）

圖文／鏡週刊

作家黃大米日前花費21萬元參加歐洲旅行團，抱怨飯店淋浴間漏水，槓上加利利旅行社，在網路上掀起熱議。想不到近日，又有旅客參加同一行程，結果也踩雷，遇上飯店浴室發霉、淹水等「情況比黃大米還慘」的事，再度引發討論。對此，黃大米昨（22日）晚發文，提及幼時的家庭成長背景，直言「我真的做不到吞下去」。

早前有網友在Dcard發文，表示自己參加該旅行社2月4日出發前往義大利的團，「出發前就看到黃大米的貼文，本來以為只是大嬸在亂抱怨」，沒想到遇到飯店浴室發霉、用餐環境不佳、五星級飯店不停發出很大聲水流聲，要塞耳塞才能睡覺等，讓網友感嘆：「我的情況比黃大米的還慘」。

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加利利旅行社則回應表示，出團前都會舉辦說明會，若遇相關臨時情況，旅行社也會盡心協助解決，尊重每一個客戶的表述與體驗感受。

對於先前槓上旅行社，黃大米昨再度於臉書發文，提到自己的成長背景，爸爸媽媽都只有國小畢業，做的也是藍領階層的工作，爸爸過去常對孩子說：「我們是沒有勢面的人，出去不要跟人家起衝突，我們拚不過人家。」

但黃大米表示，國小時就被老師評為「非常有正義感的傻孩子」，在大學時看到身高超過180公分的大哥欺負同學，她衝上前制止，面對對方恐嚇也不退讓，最後該大哥悻悻然走掉，好友看了讚她很勇敢。後來班導師去訓話大哥，要他不能對同學動手。

黃大米說：「多年後，我從默默無名到變成黃大米，我還是那個很有正義感的傻孩子，一個基層家庭出身的傻孩子。」她想對爸爸說：「對不起，我知道我們家沒有勢面，但我真的做不到吞下去，我真的很想做到，但我做不到。」也在留言處回覆網友：「我只希望沒有下一位受傷的旅客」。

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