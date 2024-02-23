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女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

圖、文／CTWANT

被稱為波霸奶茶杯大亨的53歲旅美台商俞宗明（Alan Yu，在台名為施宗明）提告28歲C姓女模，指控C女詐騙他超過新台幣1億元。但C女向CTWANT喊冤說，雖然俞男砸下大筆金錢熱烈追求，但兩人從未成為男女朋友，有人放話他們「感情升溫，進一步發關係」，其實是俞男趁她喝醉斷片時性侵。她也因此有意與俞斷絕關係並歸還金錢，但俞說不必還錢、卻又對她提告，還假扣押她的財產，甚至對外放話指她詐騙，根本是「愛不到、就要毀了她」。

C姓女模因為拍攝樂立杯波霸奶茶的宣傳影片，認識了該公司的創辦人俞宗明。（圖／翻攝自LollicupStore YouTube頻道）

▲C姓女模因為拍攝樂立杯波霸奶茶的宣傳影片，認識了該公司的創辦人俞宗明。（圖／翻攝自LollicupStore YouTube頻道）

C女說，她在前（2022）年11月因在台灣拍攝奶茶杯宣傳影片而認識俞宗明，對方隨後主動透過當時的行銷公司積極接觸她，邀請她隔年5月與另一位模特兒前往美國，到洛杉磯舉辦的展覽擔任Show Girl。展會結束後，俞男還帶著所有工作人員到拉斯維加斯遊玩。

富商俞宗明2000年成立樂立杯，從珍珠奶茶連鎖加盟開始，擴大經營轉而投入餐飲耗材生意，媒體也譽他為「台灣之光」。（圖／翻攝自lollicup fresh臉書）

▲富商俞宗明2000年成立樂立杯，從珍珠奶茶連鎖加盟開始，擴大經營轉而投入餐飲耗材生意，媒體也譽他為「台灣之光」。（圖／翻攝自lollicup fresh臉書）

C女坦言，她能感受到俞宗明大獻殷勤，而歷經工作接觸及一次集體出遊，也覺得俞不僅事業成功，個性也體貼大方，覺得這個人還不錯，想要多相處，如果合適也可以進一步交往。但又不好意思直接問對方結婚了沒，C女便婉轉詢問「你有小孩嗎」，俞回答說，他的小孩跟前妻在韓國生活，C女心想，既然是「前妻」，那就是已經離婚，就未再過問俞的婚姻狀態。

因此，之後每當俞宗明回到台灣，兩人都會共同出席友人的聚會，也愈來愈常私下聯絡。到了去年七月中，俞宗明計劃與兄嫂前往澳門旅遊，他告訴C女，去賭場要有美女同行才夠面子，也為C女在旅館安排另一間房間，若C女在旅程中有自己想去的行程也可以，不必整天陪他，兩人就以普通朋友的身分出國遊玩。「坦白講，當時也蠻欣賞這個人，心裡想多認識他。」於是C女就答應俞男的邀約。

「我平時很少喝酒，也不跑夜店，每天很早就睡了，可能有點戀愛腦吧？那天喝了好幾攤，到後來，其實都不知道自己在喝什麼。」C女說，她在澳門有一晚與俞宗明兩人共進晚餐，先喝了紅酒，接著在飯店的酒吧喝調酒、再到隔壁飯店酒吧續攤，最後俞提議回到飯店教她玩牌，輸的喝酒。她說，在酒吧的時候還有意識，回到飯店房間改喝威士忌，不久後就喝到斷片，不記得自己在玩什麼牌。

C女說，她第二天醒來，發現自己衣衫不整，詢間俞宗明時，對方僅簡單帶過，表示只是兩個人都喝多了。但到了八月，俞男邀C女前往中國大陸昆明，雖然兩人仍是分訂不同的房間，但C女半夜睡夢中到感覺有人在碰她，驚醒過來竟看到俞就在床邊，原來俞在辦理入住時偷偷留了她的房卡，她有點不滿地質問為什麼這樣做，俞竟說，上次在澳門已經跟他「在一起」過，為什麼這次不行，C女才驚覺，上次在澳門對方可能趁她沒有意識時與她發生關係。

C女說，她懷疑上次俞男趁她醉倒時性侵，因此產生戒心，兩人吃飯喝酒都只淺嚐，最多只喝一杯。俞勸她多喝酒的時候說，她應該像上次（澳門）喝很多酒就很好，比較放得開，還描述了很多她不好意思轉述的私密情節，讓她確定當天俞確實趁機與她發生性關係。

「你不是說你喝醉了嗎？怎麼記得那麼清楚？」C女說，她發現俞男說謊，就再一次質問他到底已婚還未婚，俞男除了一直為了趁她酒醉時侵犯她而道歉，也坦言現任的妻子長年住在美國，讓C女大失所望，覺得俞一直在騙她。

俞宗明（施宗明）所委任的明永聯合法律事務所表示，本案已進入司法程序，不對此案回應，一切等候司法的結果。

俞宗明為了替C女補慶生日，親自布置飯店房間並把照片傳給C女。C女原本決定斷絕往來，但看到對方如此用心，又心軟赴約。（CTWANT合成圖／讀者提供）

▲俞宗明為了替C女補慶生日，親自布置飯店房間並把照片傳給C女。C女原本決定斷絕往來，但看到對方如此用心，又心軟赴約。（CTWANT合成圖／讀者提供）

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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