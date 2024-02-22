結婚3年人妻變「草莓田」男同事狂種　攝影師夫目睹氣炸

▲外遇示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男子小黎（化名）發現陳姓妻子與林姓男同事多次過夜、親密合照，又在妻子身上發現大量草莓痕跡，氣得提告並向兩人求償。高雄地院審酌，判陳女和林男共賠償10萬元，全案可上訴。

判決書指出，小黎指控，他與陳女2016年1月結婚，但妻子2019年開始經常避開他講電話，並以公司旅遊為名，半年內出遊過夜3次，還多次叫同事林男是「老公」，兩人經常親密合照、噓寒問暖，還會討論出遊、入住汽車旅館等事。

小黎表示，林男甚至會傳送手淫影片給妻子，明顯兩人已發生性行為，交往分際超越朋友間的社交程度；另外，妻子跟林男兩人2022年10月29日在外過夜，30日回家後被他看到身上有數個吻痕（種草莓），氣得他提告並求償。

陳女辯稱，小黎是攝影師，婚前、2018年分別要她向銀行貸款22萬及35萬元，但對方工作不穩定又要創業，家中經濟如貸款、房租都只能由她承擔，長期的經濟壓力讓她身心失衡，夫妻間的感情早因家庭經濟因素不復存在。

陳女表示，她2019年開始跟林男出遊、交往甚至發生性行為，丈夫早就知情，對方也在2020年6月17日傳訊息給林男警告。另外，她與林男2022年10月29日過夜並無發生性行為。

對此，法官表示，小黎與陳女2016年1月29日結婚，因此事於2023年11月21日登記離婚。林男知情陳女已婚一事，卻與陳過夜並留下數處吻痕，此等親密行為已堪認逾越社會一般通念所能容忍範圍，因此判陳女及林男須賠償10萬元，全案可上訴。