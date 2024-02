若川普當選會繼續挺台？　蓋拉格：無論誰入主白宮都會

美國聯邦眾議院中國特別委員會主席眾議員麥克.蓋拉格(Mike Gallagher)率團訪台,今(22)中午出席媒體見面會,他致詞時強調挺台立場說,中國試圖分裂自由世界,不過這種策略正在失敗,包括民主黨與共和黨、藍色與綠色、台灣與美國人民團結一致,反對專制的侵略。他強調,台灣的走向就是世界的走向(As Taiwan goes, so goes the world.)。