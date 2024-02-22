若川普當選會繼續挺台？　蓋拉格：無論誰入主白宮都會

▲麥克．蓋拉格（Mike Gallagher）答覆媒體提問。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國前總統川普力拚重返白宮，美國聯邦眾議院中國特別委員會主席眾議員麥克．蓋拉格（Mike Gallagher）率團訪台，今（22）答覆媒體提問說，無論誰入主白宮，對台灣的支持都會持續下去，且他贊成拓展與台灣的自由貿易協定，即便美國正在經歷緊張的政治季節，台灣人民仍應相信美國與他們站在一起。

蓋拉格今天中午與訪團成員一同出席媒體見面會，回應中外媒體提問。針對川普近日表態不會保護國防支出不足的北約盟國，同時在眾議院佔據多數席次優勢的共和黨，也卡關總價達600億美元的烏克蘭軍援法案，有外媒詢問，川普政府會繼續支持台灣？或者會減少支持？

對此，蓋拉格說，他非常有信心，無論誰入主白宮，對台灣的支持都會持續下去，美國國會對台灣的支持日益增長且極其強烈，包括通過「國防授權法」支持台灣，無論總統選舉結果如何，美國都會保持對台灣的支持，因為美國要取得成功必須擁有盟友和合作夥伴。

蓋拉格也談到，當美國希望減少對中國的經濟依賴時，唯一有效的方法是，加強與台灣的經濟和技術夥伴關係，他個人贊成拓展與台灣的自由貿易協定，也認為國會應該採取行動。他強調，在中國特別委員會中兩黨高度合作，即便即便美國正在經歷緊張的政治季節，台灣人民應該相信美國與他們站在一起。

外交部長吳釗燮今天中午在台北賓館設宴，款待中國特別委員會訪問團，訪問團成員還包括：資深議員拉札．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）、眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton）等政要。