章魚燒又漲價！他驚見「每盒100」傻眼　網哀號：吃不起了

▲過去章魚燒的價格大約每盒35元至60元不等。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

章魚燒是許多人逛夜市必點的美食之一，不過隨著原物料價格不斷上漲，章魚燒的價格從原先每盒35元至60元不等，沒想到近日一名網友發現，某間知名章魚燒店的菜單上，寫著大大的「100元」，這讓他相當震驚，忍不住拍下照片並分享，其他網友看完也紛紛傻眼，直呼「太扯！」、「快吃不起了」。

原PO在個人臉書以「X」1個字髒話為文案，同時附上1張隨手拍的照片。從照片中可見，這是某間知名的章魚燒店，攤位前放的菜單上有3種口味可選擇，店家還貼心地附上英文、日文及韓文等其他語言的版本，不過仔細一看，每盒售價竟達100元。

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▲網友驚見章魚小丸子一盒竟要價100元引發討論。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，紛紛留言表示「會不會太誇張」、「好盤」、「之前三盒一百」、「一盒最多60不能再接受更多了」、「我上次買也沒有這樣」、「可憐，我連章魚燒都吃不起了」、「十年前才35欸，現在是快三倍價…」、「用日船可以判斷一個地區的物價」、「這是十分那家對吧？上次看到也被嚇到，專賣觀光客的」。

還有網友分享各地的售價，指出「台北漲了喔，要70，而且剛剛基隆夜市看，路邊攤65」、「前兩天在高雄看到45」、「台南一盒五十」、「台中逢甲的65」、「台南這邊一盒6粒還是45元」、「中部彰化還在55」、「士林65」。

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