歷史性一刻！馬斯克曬OpenAI老照片　黃仁勳「親當送貨員」

▲2016年,黃仁勳親自把世上第一台「DGX-1 AI 超級電腦」捐贈給OpenAI,馬斯克等人共同見證這一幕。(圖/翻攝X@elonmusk)



記者吳美依/綜合報導

全球首富馬斯克分享2016年老照片,當時輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳(Jensen Huang)把世上第一台「DGX-1 AI 超級電腦」捐贈給OpenAI,甚至親自送達現場。而OpenAI共同創辦人、當年仍任董事會成員的馬斯克,也與其他夥伴共同見證了這一幕。

馬斯克說明,這是「黃仁勳首次把輝達AI系統交付給OpenAI的一些照片。」他特地找回自己當時發布的貼文,「感謝輝達與黃仁勳把第一台『DGX-1 AI 超級電腦』捐贈給OpenAI,支持AI科技民主化」,在近8年後的現在,也開玩笑地補上一句,「看看現在都發生了什麼事」,結尾還加上哭臉表情符號。

Some pics from when Jensen delivered the first @Nvidia AI system to @OpenAI pic.twitter.com/gj4995BKSn