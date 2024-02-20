文組畢業只能領低薪？ 網點名「1科系」賺翻：年薪穩破百萬

▲一票網友點名法律系是「文組之光」。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

網路經常掀起「文理組」哪個有「錢途」之爭，一般認為，理工科畢業生的薪水通常比文科畢業生高，不過，一名網友近日則提出不同看法，認為如果文科真的毫無競爭力，早就倒光光，好奇提問「文組中收入較高的科系」，引發眾網友參與討論，不少人都指向「法律系」，認為這是最賺錢的文組科系。

原PO以「文組的頂點是什麼科系？」為題發文，表示儘管大家常詬病文組畢業後的薪水較低，但仍應有一些相對高薪的科系存在，否則文組早就沒落。他也好奇提問「有沒有文組之光的熱門科系？畢業出來工作，不會差理工科太多，也可以年薪破百的？」

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貼文一出引發熱議，多數網友分享內心的「文組之光」科系表示，「企管所的同學每個都2、300萬起跳」、「金融業啊，認識的不只破300萬」「外交系，當外交官外派出路滿好的」。

一票網友討論中，最受矚目的科系指向「法律系」，「台大法律，前途無量」「司法官年功頂專業加給＋本俸＋主管加給，一個月穩破19萬」「律師一年收8～900個，年薪穩破百萬」、「法律吧，涉及金額大的訴訟，律師費很可觀的」，部分網友一一點名律師、會計師、精算師、法官、檢察官等職業前景看好，還分析指出「台政文組地板就是教師、律師、會計師，最差就公務員，天花板是司法官、大學教授」。

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