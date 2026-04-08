富邦練習生撞臉今田美櫻！「174cm高挑身」美翻　日網認證：70%像

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富邦練習生撞臉今田美櫻！20歲珈嘉「174cm高挑身」美翻　日網驚：相似度7成

▲Fubon Angels練習生珈嘉撞臉日星今田美櫻，引發台日熱議。（圖／翻攝自IG／imada_mio、jia._1210）

▲Fubon Angels練習生珈嘉（左）撞臉日星今田美櫻（右），引發台日熱議。（圖／翻攝自IG／imada_mio、jia._1210）

記者閔文昱／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels陣容話題不斷，除了多位台灣人氣成員與韓籍啦啦隊助陣外，連練習生也掀起討論。其中一名20歲練習生珈嘉，近日因「神似日本女星」而在網路爆紅，甚至被日本網友點名「長得很像」，引發兩地熱議。

日網瘋傳對比照　本人害羞回應

近日有日本網友在社群平台Threads貼出對比照，將今田美櫻與珈嘉的照片並列，直呼「雖然是個人看法，但總覺得兩人長得很像」。貼文曝光後迅速引發討論，不少人留言認同「真的有像」、「神韻很接近」，甚至有人認為相似度高達7成。

連珈嘉本人也現身留言區回應，害羞表示「真的有像嗎？我自己看不太出來」，自然反應再度圈粉。

現年29歲的今田美櫻，17歲被星探發掘出道，憑藉甜美外型被封為「福岡第一美少女」，近年在戲劇圈表現亮眼，曾兩度拿下日劇學院賞最佳女主角，擁有高人氣與代表作。

▲Fubon Angels練習生珈嘉撞臉日星今田美櫻，引發台日熱議。（圖／翻攝自IG／imada_mio、jia._1210）

▲今田美櫻。（圖／翻攝自IG／imada_mio）

174公分高挑身材　選美冠軍出身

相較之下，隸屬Fubon Angels mini的珈嘉年僅20歲，於2025年7月成為練習生，擁有174公分高挑身材與模特兒氣質。她過去曾奪下2022全球城市小姐台灣賽區第一名，外型與舞台表現備受關注，也被看好未來有望正式晉升啦啦隊成員。

隨著Fubon Angels近年積極擴編，不僅找來多名韓籍成員助陣，也持續培養新血，讓整體話題與關注度持續攀升。此次珈嘉因「撞臉女神」意外爆紅，也讓外界對這位新秀的後續發展更加期待。

▼Fubon Angels練習生珈嘉。（圖／翻攝自IG／jia._1210）

▲Fubon Angels練習生珈嘉撞臉日星今田美櫻，引發台日熱議。（圖／翻攝自IG／imada_mio、jia._1210）

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