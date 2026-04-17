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鄭智善為何在台爆紅？拍金門高粱廣告掀熱議　內行揭3原因

▲《黑白大廚》鄭智善在台灣擁有超高人氣。（圖／資料照）

▲《黑白大廚》鄭智善在台灣擁有超高人氣。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

Netflix 韓國料理實境秀《黑白大廚》在全球掀起熱潮，其中被封為「港點女王」的鄭智善主廚，雖未在比賽中晉級總決賽，但後續在台灣的曝光度卻高得驚人。近日更有網友在 Threads 上發問，疑惑為何她能在台灣狂接代言、頻頻露臉？貼文一出隨即引發熱烈討論，不少網友點出「真實原因」，直指她對台灣的熱愛早已不是秘密。

網好奇「沒晉級總決賽」為何超紅？ 網一面倒：有魅力比名次重要

一名網友在 Threads 上發文表示，最近被推播到金門高粱找鄭智善代言的廣告，雖然知道她在《黑白大廚》表現亮眼，但印象中並未闖入最後總決賽，不禁好奇問道，「為什麼她在台灣這麼紅呢？很多活動代言都會找她？」

對此，許多網友紛紛留言分析，認為比賽名次並非人氣的唯一指標，「有人緣的人不用什麼晉級總決賽，你看以前歌唱比賽紅到現在的有幾個？」、「她很霸氣、很帥，女性身分加上廚師職業，能吸引到很不一樣的客群」、「可能價格好談、配合度高也是原因」。

在 Threads 查看

代言金門高粱「非偶然」　粉絲爆料：她私下家裡擺滿滿

針對這次代言金門高粱，更有資深粉絲翻出「證據」打臉質疑聲浪。網友指出，鄭智善在參與節目之前，就常在自己的 YouTube 頻道多次推薦高粱酒，甚至家裡也擺滿相關產品，「她在 YouTube 推薦高粱的次數多到，不找她代言說不過去」、「她是真的喜歡金門高粱，不是為了接代言才裝的」。

此外，也有人分析這是一場「雙贏」的策略，認為鄭智善不僅在台灣有知名度，更能幫台灣品牌開拓韓國市場，「韓國人現在超愛台灣高粱跟噶瑪蘭威士忌」、「代言受眾有一大部分是韓國人，這布局很好」。加上鄭智善先前也參與了台灣實境節目的錄製，與台灣連結極深，讓網友笑稱，「大師都說她適合來台灣發展了，不紅也難！」

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鄭智善黑白大廚台灣代言金門高粱韓國料理

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