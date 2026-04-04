新幹線怪男坐位上「隔衣狂抖2小時」！台男通報無效　日方理由曝光

▲日本新幹線。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

一名台灣男子近日在社群平台發文分享，與家人赴日本旅遊期間，搭乘新幹線前往北海道時，竟目睹一名男乘客在座位上做出疑似不雅行為，且持續近2小時之久。更令他錯愕的是，向車廂長反映後，對方卻以「未裸露、未碰觸他人」為由，無法強制制止或請其下車，事件曝光後引發網友熱議。

車廂內疑似不雅行為 乘客直擊全程「狂抖」

原PO指出，當時坐在窗邊的男子身穿深藍色外套，雙手伸入衣內，長時間持續抖動下體部位，疑似進行不雅行為，甚至「抖了快兩小時」。由於原PO家人就坐在附近，且現場還有女性與孩童，他認為無法坐視不管，遂向車廂長通報。

他也附上影片佐證，只見該男子神情鎮定，即使被關注仍未停止動作，讓人質疑並非首次出現類似行徑。

▲男子新幹線疑似不雅行徑引熱議。（圖／網友norman0228授權提供）

通報遭拒原因曝光 車廂長：無法強制處理

原PO表示，車廂長雖態度良好，也曾前往口頭勸導，但同時說明，由於該名男子沒有裸露身體，也未與他人接觸，因此依規定無法強制要求停止或請其下車，只能提供協助更換座位。

然而就在車廂長離開後，該男子隨即恢復原本行為，讓原PO直呼無奈，質疑「這種不露點、不碰人的行為，在日本真的無法制止嗎？」

網友炸鍋：太誇張 文化差異引討論

事件曝光後，不少網友直呼誇張且噁心，認為在公共場合出現此類行為已構成騷擾，應有更積極處理方式；也有人建議可透過翻譯軟體當場制止，甚至提高音量讓全車乘客注意。

不過，也有熟悉日本文化的網友指出，日本對於此類行為的判定較嚴格，多以是否「露出性器官」作為界線，若未達標準通常不會強制介入。此外，日本社會傾向避免衝突，「安靜不鬧事」的情況下，相關單位較少主動處理，但若引發騷動，反而可能被視為影響秩序。