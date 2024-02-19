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無法隱藏的小心思　12星座偷偷想你會「這樣做」

▲情侶,愛情,LOVE,couple。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲天蠍想念一個人時會藉故找對方。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

愛情是件很奇妙的事，想念一個人的美好和苦澀都會牽動彼此的心。《星座好朋友》為大家整理出，如何觀察12星座其實在想你了呢，一起參考看看。

因為一件小事要找你

代表星座：牡羊座、天蠍座、水瓶座

如果說他們來見你，並沒有什麼重要的事情，只是想看看你或者想和你說一些生活中的趣事，那你就該明白這其實就是他們想念你的表現。這幾個星座比較逞強，就算想你也不會很直接地告訴你，可他們的行動會出賣他們的心。牡羊個性直接但卻也比較害羞，天蠍非常霸氣可卻愛口是心非，而水瓶很有想法但愛逞強，面對這幾個星座總愛沒事又故意要找你時，絕對就是在想你了。

經常看你們的聊天紀錄

代表星座：金牛座、射手座、雙魚座

當他們想念你又一時沒有辦法在你身邊，就會開始翻看你們的聊天記錄，看著你們之間所聊過的話題，甚至會看著看著就笑了。這幾個星座想你時，可是不會表現出想你的樣子，而是自己默默的看著和你的聊天記錄，卻又會忍不住想問你在幹嘛。金牛總把自己的情感藏很深，射手愛欺騙自己沒想你，雙魚想說卻又害羞，因此這幾個星座如果總是看著聊天記錄就笑，或是想打電話卻又不打的模樣，那他們絕對是有想念的人。

▲情侶,愛情,LOVE,couple。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲天秤收到喜歡的人傳訊息，即使表面裝作不在乎但心裡其實相當開心。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

只要是你的訊息他第一個回

代表星座：雙子座、處女座、天秤座

如果發現你所發的消息，他們總是第一時間就回你，這個時候千萬不要認為只是巧合，其實這就是他們想念你的表現。這些星座對自己在乎的人可是會非常上心，尤其當他們想你時，你傳來的訊息都會讓他們很快樂，更會立刻的回覆你，即使很忙沒來得及回覆，也一定會在忙完時立刻打給你。雙子對喜歡的人可是非常的在乎，處女座雖然理性但卻藏不住心思，天秤對在乎的人即使愛假裝不在乎，卻也會不小心流露出來。

莫名其妙送你東西

代表星座：巨蟹座、獅子座、摩羯座

想你的時候，他們會情不自禁想送你禮物，對你的思念會轉化成對你的付出，好像能為你做點什麼就會感到開心，因為想看對方開心的笑容，但也因為他們的倔強和害羞，所以不會直接告訴你，自己其實想你了。

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