休旅車主控員警騎車擦撞肇逃　警調監視器：沒看到刮痕

記者張君豪／台北報導

日前有民眾於臉書社團「爆料公社二社」貼文，自稱在今年2月10日前往松山慈惠堂廟宇參拜，駕駛要價百萬元的HONDA CRV休旅車行經北市信義區福德街268巷時，遭警方騎乘警用機車擦撞，他稱警員未下車處理故上網爆料。

▲信義警方調閱巷弄及下個路口監視器，發現休旅車右側並未遭擦撞，與車主說法明顯不同。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

但經信義警方調查：10日當天因赴慈惠堂參拜人潮眾多，轄區福德街派出所黃姓警員駕駛警用機車，趕赴慈惠堂前疏導交通，期間於13時52分行經民眾駕駛之自小客車旁。黃姓警員指出，當下並未與該輛休旅車發生擦撞；信義警方也調閱相關路口監視器，發現該輛休旅車行經下個路口、赴慈惠堂參拜完駕車離開時，都未見該車右側車身有擦撞痕。





但車主堅稱，愛車右側B柱前方甚長的刮痕為警用機車擦撞所造成，信義分局調閱北市警勤置中心報案紀錄，也未有該名車主求助紀錄，信義分局為釐清疑義避免各說各話，目前與車主完成聯繫，警民約定19日至派出所查閱相關監視器影像，以還原事發真相。

►快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」 超哥店員林男改口明晚到案

►北市女警見香奈兒包昏了頭 「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

►快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊 目前部分尋回

