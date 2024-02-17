年代旅遊無團可出！「4類受害者」最新申請理賠方式一次看

▲年代旅遊（美加國際旅行社）在過年期間，將台人丟包富國島。（圖／翻攝自Facebook／年代旅遊－海島第一品牌）

圖文／CTWANT

年代旅遊（美加國際旅行社）因與越南地接社出現款項糾紛，導致292位台灣旅客11日過年期間慘遭丟包越南富國島。對此交通部觀光署昨（16日）已勒令年代旅遊即日起暫停經營旅行業業務3個月，但也讓後續約430名已經付清團費的旅客，面臨無團可出的窘境，因此中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）昨（16日）傍晚除了宣布將年代旅遊踢出該協會之外，晚間更公布最新受理申請理賠方式，提醒旅客留意。

品保協會依據辦事細則第16條、27條規定把年代旅遊逐出品保協會，並強調本公告所列出會旅行社會員有所旅遊糾紛之消費者，「限於本公告日起30日內向本會提出申訴」，逾期不予受理，並將該會員等所繳納之旅遊品質保障金，依本會章程及辦事細則之規定予以處理。

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此外，觀光署也指出，已經下訂年代旅遊行程的旅客，可依「國外旅遊定型化契約」第12條規定，向該旅行社要求全額退還旅遊費用並賠償違約金，或與年代旅遊約定轉由其他旅行社出團，涉及相關消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助。同時，旅客若想申請理賠，品保協會於晚間公布最新申請理賠方式：

團體旅客

團體旅客若想要申請理賠，美加國際旅行社依規定投保新台幣1000萬元的履約保證保險保單（旺旺友聯產物保險公司承保），團體旅遊旅客請填寫「旅行業履約保證保險理賠申請書」，並檢附相關單據正本向旺旺友聯產物保險公司申請理賠，同時也影印一份交由品保協會。

品保協會表示，相關申請書會於近日於品保協會官網陸續公告，或旅客可以電話詢問品保協會如何索取申請書和保險窗口聯繫方式。

已付清團費但尚未出發的旅客

已向年代旅遊付清團費／繳付訂金，但尚未出發的旅客，若是以信用卡刷卡付款，請另向信用卡發卡銀行申請將該筆款項列為爭議款，同時備妥當初代收轉付收據、契約書、刷卡紀錄、匯款紀錄等。後續其他問題，亦可向品保協會詢問。

在越南已另外支付720美金的旅客

建議可向信用卡發卡銀行申請列為爭議款，若不能列為爭議款，則一樣填寫「旅行業履約保證保險理賠申請書」，並檢附當時刷卡簽單（或刷卡證明）。

其他消費者

已付款給年代旅遊的旅客，自品保協會公告日起30天內受理申訴，請上網下載申訴表填寫，並檢附相關單據影本（如代收轉付收據、契約書、刷卡紀錄、匯款紀錄等），以email或郵寄提出申訴，品保協會收件後儘速召開協調會。

品保協會也表示，會成立專案小組，30天內受理旅客相關糾紛申訴，請詳品保協會網站上相關表格及說明，網址為：https://www.travel.org.tw/。

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