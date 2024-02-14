春節連假最後一天！下午1時現北返車流　收假高峰到晚上8時

▲枋寮警分局員警疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今(14)日是今年春節連假最後一天，屏東縣政府警察局枋寮警分局轄內北返車流於下午1時出現，預估收假車流高峰將持續至20時，警方再次呼籲駕駛朋友行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，以維行車安全。

今年春節有7天連假，屏東縣政府警察局枋寮分局為縣內交通工作最為繁重單位，轄區掌管台1線水底寮五岔路口及台1線台9線交會處，也就是南下墾丁、台東最重要樞紐路段，為執行這段期間的交通疏導措施，枋寮警方總動員投入。

為確保車流順暢，除於台1線各重要路口派員上崗燈控常綠疏導外，交控中心定時調閱車流數據系統分析南北車流量進行評估後適時啟用調撥車道及永翔分流措施，也結合南工分局出動空拍機嚴密監控車流，並在各鄉均派遣快速疏導部隊，能立即趕赴現場執行交通事故處理，快速排除車禍及車多狀況。

今日是大年初五也是今年春節連假最後一天，枋寮警分局全體員警仍全力疏導車流，看到北返車流於13時陸續增多，即派員持續燈控常綠疏導，收假車流高峰預估將持續至20時，警方再次呼籲駕駛朋友行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，以維行車安全。