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淡水國中攜手旅學堂走讀淡海輕軌　美術班學生創作雙語繪本

▲▼ 旅學堂吳峻毅老師引領淡中學生戶外導覽，介紹淡海輕軌藍海線沿途人文風景 。（圖／旅學堂提供）

▲旅學堂吳峻毅老師引領淡中學生戶外導覽，介紹淡海輕軌藍海線沿途人文風景 。（圖／旅學堂提供）

記者戴上容／新北報導

淡水國中美術班1月23至25日辦理為期3天的雙語藝術工作坊，淡中雙語美術教師曾怡馨老師與在地文化推廣工作室旅學堂創辦人李琪合作，進行跨界跨領域藝術營。由旅學堂吳峻毅老師淡中引領美術班學生進行戶外導覽，介紹淡海輕軌藍海線沿途歷史、地理及人文風景，再由曾怡馨老師帶領學生進行雙語繪本創作，培養孩子對家鄉更深刻的理解及認同感。

淡水國中學務主任盛碧奇表示，藝術工作坊為期3天，第1天由新興國小繪本創作工作坊劉婉琇老師介紹繪本的基本概念，讓學生認識如何用圖片和文字說個好故事，再由吳峻毅老師帶領學生搭乘淡海輕軌藍海線，沿途以說故事的方式，介紹淡水藍海線的歷史、地理及人文風景。第2、3天由雙語美術教師介紹繪本創作方式，讓孩子們透過實地田野探索及繪本創作增能，產出獨特的淡水特色雙語繪本創作。

淡水在地文化推廣工作室旅學堂創辦人李琪表示，以公共藝術作品《山海和鳴》為主軸，由藝術家林舜龍為新北捷運工程局綠山藍海藝術季規劃公共藝術作品，並由旅學堂籌辦相應民眾參與活動。此次淡水國中七年級美術班師生透過戶外導覽、室內講堂、美學教育，帶領民眾走進輕軌生活圈, 保存老淡海記憶、重塑當代文化生活。

雙語美術教師曾怡馨老師說，淡水是個充滿古蹟和歷史的小鎮，活動目的是為了讓學生更認識自己生活及生長的土地。刻意從學校周圍的舊城區出發，走過日式建築、漢人舊街廟宇，認識古早的火車吃水，再用現代的輕軌串連起新市鎮和公共藝術。古今對照、穿越新舊，希望學生透過用獨特視角，以擅長的繪畫方式，把淡水精彩的故事說給更多人聽。

▲▼ 旅學堂吳峻毅老師引領淡中學生戶外導覽，介紹淡海輕軌藍海線沿途人文風景 。（圖／旅學堂提供）

淡水國中王潔雯表示，學校致力推動在地文史跨領域合作，發展特色課程，藉由此次與旅學堂合作跨界、跨領域的藝術工作坊，不但讓孩子留下美麗及難忘的回憶，更進一步產出學生創作屬於淡中的雙語繪本，成為學校推動校訂課程的教材，是一次有意義的創舉。

▲▼ 旅學堂吳峻毅老師引領淡中學生戶外導覽，介紹淡海輕軌藍海線沿途人文風景 。（圖／旅學堂提供）

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