獨 ∕ 父帶8歲女登波津加山誤入獵徑迷途　警消連夜馳援救下山

記者 李陳信得／台中報導

來自台南的5旬父親昨(12)日帶著8歲女兒趁著年假到台中谷關攀登波津加山，天黑後因路況不熟又腳程慢迷途在山林裡，立即打電話向警方求援，搜救人員獲報後連夜上山搜尋，在受困8小時後於今(13)日凌晨護送下山。

▲▼父親帶著8歲女兒攀登谷關波津加山，因迷途又沒頭燈受困山區，搜救人員尋獲後在今(13)日凌晨護送至登山口。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局昨(12)日16時15分接獲報案指稱，自己和8歲女兒在波津加山登山步道1行2人，於步道2.7K附近迷途 ，且未攜帶燈具，請求協助。勤指中心立即派出谷關、和平消防隊共2車6人前往，由谷關分隊小隊長楊肇鋒帶隊前往救援。搜救人員利用定位發現2人在波津加山2.7K偏離步道約300公尺的樹林裡，約晚間9時許接觸到受困的父女，稍作檢視後將兩人帶回步道上，慢慢護送下山在今(13)日凌晨帶至登山口。

女童父親表示，谷關七雄只剩下波津加山及八仙山還沒爬過，就趁年假帶女兒開車來爬波津加山，上午9時便開始登山，到達三角點已經下午2時許，跟著前方山友慢慢下山，但腳程較慢走錯叉路往左側山林獵徑走去，發現迷途後怕摸黑下山才立即打電話求援。