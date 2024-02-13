　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

12星座不在乎外表排名！雙子座比流行還快變心　第1名只在乎效率

▲▼星座,排名,不在乎。（圖／取自photoAC）

▲職場上長得好看的人就是比較吃香。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

看到光鮮亮麗的人總會不由自主地多看幾眼，職場上長得好看的人就是比較吃香，日劇《人100%靠外表（俗女進化論）》（富士電視台）中在造紙公司認真工作的研究員的理科女子，對自己沒有自信、不曾受男性歡迎過，直到公司被化妝品收購後，開始研究「變靚術」後翻轉人生的劇情令人看了內心澎湃，在以下星座身上有機會真實上演「大翻轉」，日本網站「占TV」近日分析不注重外表的星座排名，快來看看自己注重外表的程度如何！

第一名：水瓶座，衣服最少單位為基礎
水瓶座可說是最理性和務實的星座。在穿著和外表上極為注重效率，嚴格避免任何浪費。水瓶座通常只需兩三套常穿的服裝，配合日常洗滌週期轉換搭配，輕鬆應付一年四季。

第二名:雙子座，反正都會膩，化妝品便宜就夠了！
對雙子座來說，化妝品就是短暫的浮華。眼影、腮紅都需要用很長時間才能用罄，但雙子座明白自己多變的個性，總會很快厭倦手中的色系，所以花大錢買彩妝對她來說很浪費。就算最流行顏色也會過時，因此，化妝品便宜就夠了！

第三名:巨蟹座，不化妝、穿家居服逛超商。
有些人去便利商店時會換衣服，打扮得漂漂亮亮的，但居家的巨蟹座卻恰恰相反，巨蟹座覺得鄰居和常去的便利商店店員就像家人一樣，所以出門不化妝、穿家居服逛超商是很常見的。

第四名：牡羊座，非重要場合不會化妝。
對活潑好動的牡羊座來說，外表打扮從不是重點。比起時尚造型更看重生活的靈活自在。因此,若是短暫的外出辦事或與朋友聊天，牡羊座通常不會特意化妝，只有在正式場合或重要約會時，牡羊座才會稍事妝點，可見對她們來說，外表風格永遠只屬次要，活動自如才是首選。

第五名：摩羯座，化妝是基本禮貌。
對摩羯座而言，化妝是展現工作態度的一部分。她們很在意職場形象給人的印象。因此每當上班或與客戶見面，摩羯座都會精心化妝，以示基本尊重與禮貌，就算工作內容再忙碌，她們也會花上少許時間打理儀容妝髮，這樣不僅可以增加自信，也能讓人感受到她們對工作的慎重以對，對摩羯座來說，化妝就是職場的社交禮儀。

第六名：射手座，看到喜歡一定要買。
射手座的血液裡流淌著衝動與奔放，一旦看見中意的服飾，幾乎是毫不猶豫就結帳，就算尺寸不合，射手座也樂觀地想「回家再調整便好」，就算試穿效果不佳，只要射手座一見鍾情，她們也會想辦法穿出自己的風格。

第七名：金牛座，不會為了穿時髦的衣服節食。
愛美又愛美食的金牛座，面對各式佳餚美饌很難拒絕誘惑，對她們來說穿搭打扮則只是生活小配角，不會為了追求身材苗條而犧牲味蕾快樂。

第八名：處女座，非常在意外表。
對處女座而言,最重要的就是外表形象，她們與金牛座完全相反，非常在意自己的外表，再多的美味佳餚也比不上苗條的樂趣，她們深信外表整潔與體態管理，是展現自我魅力與吸引力的必要條件。

第九名：天蠍座，偷偷研究時尚。
愛美的天蠍座不會讓自己有難堪的機會，不管是最新時尚或是流行彩妝，都會私下偷偷研究最適合自己的時尚。

第十名雙魚座，超怕變老
雙魚座害怕醜陋與衰老，為了讓自己一直看起來年輕，她們比任何星座都來得重視抗衰老，也很願意嘗試各種青春永駐的方法。

第十一名：獅子座，對外表非常講究。
注重外表的獅子座，不管去便利商店、丟垃圾都會打扮，隨時隨地要展現好看的一面。

第十二名：天秤座，衣櫃裡都是戰袍。
善於交際的天秤座，很在意每一次與人面對面交流的時刻，無論是認識的人還是第一次見面的人，為了讓對方有「好人」的印象，天秤座衣櫃裡的每件單品都是戰袍。

ET快訊
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

唐綺陽運勢／天秤「過年財運旺爆」！天蠍、金牛桃花要開了：兩情相悅

12星座不在乎外表排名！雙子座比流行還快變心　第1名只在乎效率

超準心測揭秘你的「隱藏野心」！年後燃燒小宇宙拚出工作新高度

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

把綠湖當草地朝媽奔去　薩摩耶「噗通」掉水裡...

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

12星座不在乎外表排名！雙子座比流行還快變心　第1名只在乎效率

超準心測揭秘你的「隱藏野心」！年後燃燒小宇宙拚出工作新高度

收假塞車開到想睡…灌咖啡沒用！醫師曝「多1動作」才提神

NBA年度最佳／詹皇登基歷史得分王　有望2月底成4萬分先生

全國最大！板橋國中幼兒園擴建　2025年完工

奴才被貓咬「變身貓貓俠」　搞笑示範超能力...主子目睹超傻眼

NBA年度最佳／金塊奪隊史47年首冠　約基奇寫NBA歷史首見神紀錄

不是英國藍！爆紅「秒失落的名店」　全場點名1手搖飲

12星座不在乎外表排名！雙子座比流行還快變心　第1名只在乎效率

西螺福興宮國運籤「首抽」即三聖筊！　「辛未籤」啟示順遂之年

林襄真的要變小龍女？　經紀人證實「接下新工作」回應鬆口

公公堅持不用「公筷」　人妻超崩潰 ：吃不下飯了

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

運勢熱門新聞

星座不在乎外表排名雙子座快變心

12星座示愛方法射手甩開花心刻板標籤

從生日這3種人最有機會中獎

理性到絕緣！「高燃點」雙子男難討好　唯一火源獅子女

超準！5秒鐘測「你和他感情結局」

默契值100%！處女女孩愛碎念　只有天蠍男看懂她細心

塔羅占卜／我受母親影響有多深?

別說我們講話難聽　因為愛你更愛「嘴」你的星座

淚腺超發達！　獅子座7個「隱藏性格」曝光

他真的愛上了　12星座遇到真愛反應公開

超準心測揭秘你的「隱藏野心」！年後燃燒小宇宙拚出工作新高度

迎接「水瓶時代」算命宜自己來！

開玩笑=喜歡你！12星座偷表白的方式

更多熱門

相關新聞

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

每個人都希望能遇見真愛，《搜狐網》指出3個星座，2024年桃花盛開，只要主動追求，容易遇到一位能與自己長久走下去的對象。

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

斷捨離！12星座新年最該Bye的是？

斷捨離！12星座新年最該Bye的是？

威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

2024年3星座　有機會閃婚

2024年3星座　有機會閃婚

關鍵字：

星座排名不在乎

讀者迴響

熱門新聞

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

李多慧IG小帳辣爆！　隔4個月曝「14秒性感扭腰片」

即／14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑

台南公園驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍

苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

林襄疑加入味全龍！　「經紀人新身分」洩端倪

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

婆婆偷帶6歲女兒打耳洞！「癌末開心一下」網紅媽氣炸

即／Toyz想婚了？粉絲狂猜誰是幸運兒

台團越南遭丟包　苦主：大家現金不多

王淨才撇婚訊　陽明山約會曹佑寧「墨鏡反射閃爆」！

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面