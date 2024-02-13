12星座不在乎外表排名！雙子座比流行還快變心　第1名只在乎效率

▲職場上長得好看的人就是比較吃香。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

看到光鮮亮麗的人總會不由自主地多看幾眼，職場上長得好看的人就是比較吃香，日劇《人100%靠外表（俗女進化論）》（富士電視台）中在造紙公司認真工作的研究員的理科女子，對自己沒有自信、不曾受男性歡迎過，直到公司被化妝品收購後，開始研究「變靚術」後翻轉人生的劇情令人看了內心澎湃，在以下星座身上有機會真實上演「大翻轉」，日本網站「占TV」近日分析不注重外表的星座排名，快來看看自己注重外表的程度如何！

第一名：水瓶座，衣服最少單位為基礎

水瓶座可說是最理性和務實的星座。在穿著和外表上極為注重效率，嚴格避免任何浪費。水瓶座通常只需兩三套常穿的服裝，配合日常洗滌週期轉換搭配，輕鬆應付一年四季。

第二名:雙子座，反正都會膩，化妝品便宜就夠了！

對雙子座來說，化妝品就是短暫的浮華。眼影、腮紅都需要用很長時間才能用罄，但雙子座明白自己多變的個性，總會很快厭倦手中的色系，所以花大錢買彩妝對她來說很浪費。就算最流行顏色也會過時，因此，化妝品便宜就夠了！

第三名:巨蟹座，不化妝、穿家居服逛超商。

有些人去便利商店時會換衣服，打扮得漂漂亮亮的，但居家的巨蟹座卻恰恰相反，巨蟹座覺得鄰居和常去的便利商店店員就像家人一樣，所以出門不化妝、穿家居服逛超商是很常見的。

第四名：牡羊座，非重要場合不會化妝。

對活潑好動的牡羊座來說，外表打扮從不是重點。比起時尚造型更看重生活的靈活自在。因此,若是短暫的外出辦事或與朋友聊天，牡羊座通常不會特意化妝，只有在正式場合或重要約會時，牡羊座才會稍事妝點，可見對她們來說，外表風格永遠只屬次要，活動自如才是首選。

第五名：摩羯座，化妝是基本禮貌。

對摩羯座而言，化妝是展現工作態度的一部分。她們很在意職場形象給人的印象。因此每當上班或與客戶見面，摩羯座都會精心化妝，以示基本尊重與禮貌，就算工作內容再忙碌，她們也會花上少許時間打理儀容妝髮，這樣不僅可以增加自信，也能讓人感受到她們對工作的慎重以對，對摩羯座來說，化妝就是職場的社交禮儀。

第六名：射手座，看到喜歡一定要買。

射手座的血液裡流淌著衝動與奔放，一旦看見中意的服飾，幾乎是毫不猶豫就結帳，就算尺寸不合，射手座也樂觀地想「回家再調整便好」，就算試穿效果不佳，只要射手座一見鍾情，她們也會想辦法穿出自己的風格。

第七名：金牛座，不會為了穿時髦的衣服節食。

愛美又愛美食的金牛座，面對各式佳餚美饌很難拒絕誘惑，對她們來說穿搭打扮則只是生活小配角，不會為了追求身材苗條而犧牲味蕾快樂。

第八名：處女座，非常在意外表。

對處女座而言,最重要的就是外表形象，她們與金牛座完全相反，非常在意自己的外表，再多的美味佳餚也比不上苗條的樂趣，她們深信外表整潔與體態管理，是展現自我魅力與吸引力的必要條件。

第九名：天蠍座，偷偷研究時尚。

愛美的天蠍座不會讓自己有難堪的機會，不管是最新時尚或是流行彩妝，都會私下偷偷研究最適合自己的時尚。

第十名雙魚座，超怕變老

雙魚座害怕醜陋與衰老，為了讓自己一直看起來年輕，她們比任何星座都來得重視抗衰老，也很願意嘗試各種青春永駐的方法。

第十一名：獅子座，對外表非常講究。

注重外表的獅子座，不管去便利商店、丟垃圾都會打扮，隨時隨地要展現好看的一面。

第十二名：天秤座，衣櫃裡都是戰袍。

善於交際的天秤座，很在意每一次與人面對面交流的時刻，無論是認識的人還是第一次見面的人，為了讓對方有「好人」的印象，天秤座衣櫃裡的每件單品都是戰袍。