過年狂打牌「1動作」是隱形的殺手！　重症醫提3點預防

▲麻將示意圖。（圖／pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

過年親友團圓，不少人會趁著人多又難得碰面的機會打牌增進感情，然而麻將通常一打就是好幾個小時。對此，重症科醫師黃軒提醒，「因為打牌而一直坐著不動，這是最危險的過年動作」。

重症科醫師黃軒日前在臉書發文表示，過年期間大家喜歡一起徹夜狂歡打牌，其實也要注意安全；他指出，長時間打牌會讓交感神經處於亢奮狀態，同時持續腎上腺素分泌，這可能造成心跳和血壓上升，但因過度專注在牌局上，所以身體不會有感覺。

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研究指出，即便過去沒有心臟疾病史，長時間的情緒壓力導致人體長達4至8小時的無休息，是個隱形的殺手，有可能誘發急性心血管的風險。

黃軒指出，過年期間氣溫下降，若身體同時受到交感神經系統的刺激，興奮性增高，會使體內兒苯酚胺分泌增多，進而造成血管收縮、血壓上升、心率加快，對心臟造成額外負擔，耗氧量也增大，最終可能導致心肌缺血缺氧而發生猝死。

特別是對於60歲以上的長者或有心血管疾病史、高血壓、高血糖、高血脂，或有抽煙、喝酒、肥胖、工作忙碌的人，若長時間參與熬夜打麻將，將增加心臟負擔。

黃軒分享3項預防方式：

一、室內禁煙，以免家人受到煙害，因為抽煙會使交感神經過度亢奮，進而加重心臟負擔。

二、飲食清淡，多攝取蔬果，春節期間切忌攝取高鹽、高糖、高澱粉的食物，以免增加心臟負擔。

三、保持正常生理時鐘，維持正常作息，不要過於改變身體的生理節奏，以免影響身體健康。過年是大家休息團聚的時刻，應該以團聚為主，而非熬夜，避免身體在短時間內品質急速下降，提高心血管疾病的風險。此外，每2小時應該起來走動，活絡四肢周邊血管，防範血栓形成，降低心血管和腦血管阻塞的風險。