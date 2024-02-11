研究：車諾比狼群基因突變　可以抵抗「致癌輻射」

▲車諾比狼群似乎發展出對於癌症風險的抵抗力。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

科學家監測車諾比隔離區（Chernobyl Exclusion Zone）的狼群之後發現，牠們長期暴露在致癌輻射之下，已經發生基因突變，發展出對於癌症的抵抗力，這被認為可望協助對抗人類癌症。

1986年，烏克蘭車諾比核電廠的核子反應爐爆炸，釋出大量致癌輻射物質，成為人類史上最嚴重核災，不僅導致超過10萬人撤離，還必須設立1000平方英里的車諾比隔離區，以防人類進入。在災難發生38年後的現在，多種野生動物已經回到這一片廢棄地區，其中也包括了狼群。

《天空新聞》報導，美國普林斯頓大學演化生物學家、生態毒理學家樂芙（Cara Love）長年研究車諾比狼群一代代暴露在放射性粒子下，究竟如何適應並且倖存下來。2014年，她與研究團隊拜訪了車諾比隔離區，給狼群戴上GPS無線電項圈，即時監測其蹤跡與輻射劑量，也採集血液樣本，分析狼隻對於致癌輻射的反應。

研究團隊發現，車諾比狼群一生中每天都會暴露在11.28毫侖姆（millirem ）的輻射中，這是人類法定安全標準的6倍多。此外，牠們的免疫系統出現類似接受放射治療的癌症患者的變化，特定基因組似乎能夠抵禦癌症風險的增加。

上個月，樂芙在西雅圖的「綜合與比較生物學會」（SICB）年會上發表成果，但此研究在某種程度上陷入停滯，因為新冠疫情與烏俄戰爭接連爆發，導致科學家們無法進入車諾比隔離區。