奇蹟！菲3歲女童遭土石流掩埋60小時　救援隊徒手挖瓦礫成功救出

▲菲律賓一名3歲女童遭土石流掩埋60小時後成功獲救。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓南部連日遭豪雨侵襲，達沃德奧羅省（Davao de Oro）一座礦村6日發生山體滑坡，導致27人死亡，77人下落不明。幸運的是，災區9日傳出好消息，一名被土石流掩埋了60個小時的3歲女童成功獲救，為已瀕臨放棄的搜救人員帶來持續救援的動力。

據《衛報》報導，菲律賓在下了幾個禮拜的大雨後，6日爆發山體滑坡，導致達沃德奧羅省無數民宅被毀，4輛公車與多名民眾被土石流淹沒，可惜搜救人員進入災區苦尋多日，也未取得太多成果，加上救援的黃金時間的流逝，搜救隊也開始萌起了放棄的念頭。

就在此時，馬薩拉村（Masara）傳來了好消息，救援人員在當地用手和鏟子尋找倖存者時，意外在土石流堆中找到一名年僅3歲的受災女童，令他們感受到奇蹟降臨。菲律賓紅十字會9日在Facebook公開就在畫面，只見醫護人員將裹著急救毯、掛著氧氣罐的女童，抱上救護車後送往附近醫院，而全身沾滿泥巴的小女孩則在受驚後哭鬧不止。

達沃德奧羅省救災機構官員馬卡皮利（Edward Macapili）指出，由於搜救人員認為大部分失蹤者可能已死，因此在瓦礫中尋獲小女孩對他們來說「就像是奇蹟一樣」，「小孩的抗逆能力通常不如成人，但她還是活了下來，這無疑為救援人員帶來了希望。」