泰女剛領千萬遺產！「托夢」訴被新歡殘殺拋屍　嘴裡詭含撲克牌封死

▲奧拉泰在繼承亡夫的遺產後被新歡勒死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

泰國上月發生了一起離奇命案，46歲女子奧拉泰（音譯，Orathai Posee-ngarm）在繼承亡夫1300萬泰銖（約新台幣1100萬元）的遺產後，與53歲的新歡羅蘭（Roland）一同搬回泰國定居，不料奧拉泰卻在1月30日神秘失蹤，而她的家人也在事後夢見她說自己遭新歡殺害後被拋屍池塘，令人匪夷所思。

綜合泰媒報導，奧拉泰的妹妹在1月26日發布尋人啟事，聲稱姐姐自1月8日便離奇失蹤至今，但她的重要證件、ATM卡、銀行存摺、衣物，以及常戴的手錶都被遺留在家。值得注意的是，奧拉泰曾在1月8日晚間與新歡羅蘭發生激烈爭吵，隨後還跑到門前哭泣，豈料羅蘭卻在9日清晨帶著2、3個大行李箱開車出門。

▲警方尋獲奧拉泰遺體時，她的屍體已高度腐爛，喉嚨裡還有一張「紅心」撲克牌。（圖／翻攝自X）

此後，奧拉泰的家人便與她斷了聯繫，直到有人1月10日在距離奧拉泰家中2公里處的稻田裡，發現奧拉泰的摩托車停在該處，奧拉泰的家人才確認奧拉泰真的失蹤了。他們立刻前往警局報案，但無論他們怎麼找，都找不到奧拉泰的蹤跡。

1月25日，奧拉泰一名鄰居夢見了她，而奧拉泰在夢中請求鄰居轉告她的家人，到池塘里把她的屍身打撈上來，於是家人隔日立刻去找了救援人員，協助他們打撈。警方到場後發現，奧拉泰的遺體已高度腐爛，幾乎只剩皮包骨。

羅蘭在接受警方調查時承認，他與奧拉泰在8日吵架後，不小心失手勒死了奧拉泰，隨後他將對方的屍體用摩托車載到離家3公里的玉米地裡埋葬。不過，法醫檢測報告顯示，奧拉泰的喉嚨裡有一張「紅心」撲克牌，且嘴部疑似被膠帶封住，認為這與羅蘭聲稱的失手勒死說法不一致，而對羅蘭的供述存有疑問。目前警方仍在對此案展開進一步調查。