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烈嶼保生大帝廟擲筊大賽！頭獎送汽車　信眾搶當「擲筊王」

▲▼ 烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊送轎車，民眾爭相參賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊送轎車，民眾爭相參賽。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門烈嶼鄉保生大帝廟於今年大年初一至初三舉行春節擲筊送轎車活動，獎項包括頭獎的轎車、以及機車、電視、電冰箱等豐富獎品，吸引了不少民眾前往共襄盛舉。

保生大帝廟管理委員會主任委員洪成發表示，民眾可以預購初賽卡，於除夕前購買初賽卡，則享有「買十送二」的優惠，多買多送，每一張300元作為廟方添緣款，管委會也歡迎商家登記園遊會攤位，增添活動的熱鬧氣氛。

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縣議員洪成發也身兼烈嶼鄉保生大帝廟管理委員會主任委員，他指出，多年推動的春節擲筊送轎車活動，獲得大眾的響應，已蔚為地方春節的重要廟會活動。今年依照往例於農曆大年初一（國曆2月10日）至初三舉行春節擲筊送轎車活動，同時於廟前廣場設攤辦理園遊會活動，初一上午11點到12點還有節目表演活動，歡迎各地民眾或遊客攜家帶眷至烈嶼參與活動，也拜拜保平安。

洪成發表示，此次擲筊送轎車活動，初一、初二的預賽時間，上午8時30分起至晚上8時30分，依參加者意願，每次繳交添緣款300元，可取得初賽卡（黃色卡）1張，初賽者連擲三筊且皆為聖筊者，即獲得幸運卡（紅色卡）1張，取得進入正月初三上午8時起至1時的決賽資格，每人可擲筊一次，如獲聖筊，可連續擲筊，直至失敗為止，所擲聖筊數為參賽者的最終成績，聖筊最多者獲頭獎，次者獲貳獎，以此類推；但若聖筊相同者，再行複賽，以定名次的排序。擲筊時應使用大會所提供之聖筊為準，違者取消資格；擲筊時，所擲聖筊應超過比賽者之胸部，違者取消參賽資格。

▲▼ 烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊送轎車，民眾爭相參賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

管委會提供頭獎價值約60萬元轎車；2獎125cc機車1輛；3獎電視機（55型）1台；4獎電視機（50型）1台；5獎電冰箱1台；6、7獎單槽洗衣機各1台；8-10獎直立型烘碗機各1台；11-20獎開飲機各1台、21-30獎腳踏車各1台；31-40獎不鏽鋼電鍋各1台；41-50獎電烤箱各1台；41-50獎微波爐各1台；51-60獎元山烘碗機各1台，各獎項依號碼陳列於廟內，凡進入決賽未得獎者可獲平安米一包。

洪成發指出，為了鼓勵更多人來參與活動，管委會預售初賽卡至除夕下午6時，一次購買十張就有多贈送兩張的優惠，累計贈送，買的愈多，送的愈多，歡迎大家共襄盛舉。每日上午9時至11時請逕洽管委會，電話：363638。或洪永裕（0922494019）、林世忠（0937393255）、方榮森（0933285083）預購初賽卡。園遊會欲設攤者洽方榮森。

洪成發提到，保生大帝廟也於春節提供安奉太歲燈、光明燈，鄉親如需安奉太歲燈或光明燈，以增福報，也可前往該廟管委會登記，保佑平安順遂。

另外，管委會也會循往例於農曆正月初四舉行遶境巡安活動，初四下午1點起，由青岐甲、西方甲、上林甲、上庫甲組成陣頭，全鄉各宮廟神尊在保生大帝廟集結出發，全島巡安祈福。

▲▼ 烈嶼保生大帝廟舉辦擲筊送轎車，民眾爭相參賽 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲此次活動吸引不少民眾參賽，搶當擲筊王。（圖／記者林名揚翻攝）

洪成發表示，保生大帝為金門民間重要信仰之一，烈嶼大道公廟初建於明代初期，尊為烈嶼全境供奉的神佛，由全島各村落分成八股輪流當爐主，故稱為八保老大，烈嶼保生大帝廟是鄉民的信仰中心，香火鼎盛。該管理委員會於農曆春節辦理擲筊送轎車活動，大眾響應熱絡。活動後也會循例舉行遶境活動，蔚為金門春節深具地方特色的廟會文化活動，也獲選全國宗教百景。

洪成發指出，該管委會也積極投入社會服務工作，慰問身心障礙民眾，希望透由醫神保生大帝的保佑，讓受慰者的心靈受到更大的安慰；也透過慰問關懷，來彰顯醫神保生大帝懸壺濟世，普濟黎庶，救人無數。

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