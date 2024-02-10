韓系歐巴或日系文青？與青年時尚交流　朱立倫秒變「緣投少年」

▲朱立倫示範「韓系歐巴風」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「誰說政治人物只能一身西裝筆挺？」龍年新春大年初一，國民黨主席朱立倫示範各式風格的穿搭，也能顯現政治領域上的專業性與親民感；在國民黨青年團執行長鄧凱勛與副團長林玧希的「巧思改造」下，朱立倫透過服飾的形象塑造，翻轉舊有政治的觀感意象，展現專業自信又具年輕時尚的新氣象。

朱立倫首先介紹自己平常的穿搭，經常是以方便、簡單、舒適為主，白上衣、牛仔褲是國民黨活動的dress code，所以常常穿。朱立倫也提到，青年團的新外套，材質不僅防風、還防水，機能性很好，也是他平日很常穿的，外套上印有青年團的新logo，整體是走百搭、簡約的風格，非常好看。

▲朱立倫示範「日系街頭風」。（圖／國民黨提供）

隨後，朱立倫除了先穿上知性西裝的私服作為對比基礎外，也換上年輕朋友為其改造的三套不同風格新衣，首先是「日系街頭風」，奶油白的襯衫配上藍色刺繡點綴，還有卡其色工裝褲，顏色比較清淡、低飽和，整體單一色系，會讓人看起來很舒服、很親切，呈現上簡約又不失個性。其次是「校園休閒風」，最百搭的大學T配上牛仔外套、牛仔褲，是平常在大學校園或青春校園偶像劇常見的穿搭，休閒、活力又顯年輕。最後是「韓系歐巴風」，深色的高領上衣配上黑色大衣，整體俐落又有氣勢，不會太休閒也不會太正式，同時兼具保暖與時尚。

與年輕朋友的「時尚交流」，朱立倫表示，很開心可以跟青年團年輕朋友進行穿衣改造，他學到很多搭配的小技巧，也希望國民黨之後可以越來越年輕，由內而外翻轉大家的印象。

▲朱立倫示範「校園休閒風」。（圖／國民黨提供）

談及最喜歡哪套風格的搭配，朱立倫表示，每一套都展現出不同的風格與形象，都是非常棒的穿搭，他希望在新的一年，也能讓台灣鄉親看到不斷改革、持續進步，呈現新樣貌的國民黨。

黨內年輕朋友也點評朱立倫的改造成果，三套穿搭各獲青睞，「校園休閒風」展現年輕青春的氣息、「韓系歐巴風」呈現帥氣成熟的韻味、「日系街頭風」顯現清新俏皮的樣貌；也希望大家提供穿衣風格的建議，說不定朱立倫哪天就會依照穿搭的建議，出現在大家的面前。