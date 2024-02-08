快訊／冷氣團發威路面易結冰　台14甲翠峰至大禹嶺預警性封閉

▲台14甲線34.4K（克難關）路段上午發生邊坡土石掉落，至中午排除。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

大陸冷氣團在今天小年夜報到，公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，台14甲線合歡山（武嶺至松雪樓）路段，夜間至明晨溫度下降接近冰點、水氣偏多，有局部路面結冰機率，為維護用路安全，將於傍晚5時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k至41.5k）路段，只出不進。

台14甲線34.4K（克難關）路段於上午8時30分左右，即曾因連續降雨而發生邊坡土石掉落、佔用車道，一度只能單線雙向通行；經相關單位前往協助處理，才於中午12時47分排除；公路局中區養護工程分局表示，將視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於9日早上7時視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

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另依113年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段；另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，視天候狀況增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行，只德基往谷關、無谷關往德基。

中區養護工程分局籲請欲行駛台8線、台14甲線用路人，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，或利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）、手機下載「幸福公路APP」，以及撥打該分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。