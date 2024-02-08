全球100多個「假新聞網站」　資安機構：背後是中國這1家公司

▲加拿大資安機構發現中國一家公關公司，在全球30國成立100多個「偽新聞網站」，傳播親中內容。（圖／翻攝自海賣雲享網站hmedium.net）

記者張寧倢／編譯

總部位於加拿大多倫多的資安研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）7日發布一份報告顯示，設於全球各地的100多個偽裝成新聞媒體的網站，背後都與中國一家公關公司有關，並在當地新聞資訊中穿插散布一些親中宣傳內容，進行一場廣泛影響力的運動。

根據路透社報導，公民實驗室報告提到，這些親中宣傳材料被發布在歐洲、亞洲與拉丁美洲等大約30個國家的100多個網站上，內容穿插著以中國官媒和各國當地新聞機構作為來源，並集合而成的新聞。

研究員Alberto Fittarelli在報告中提到，雖然目前為止，這些假新聞網站的曝光度仍然非常地低，但因為網站的快速增加以及對於各地語言和內容的適應性，這些宣傳內容在當地媒體與目標受眾之中被無意間放大的風險也在增加。

報導指出，假網站的內容包含陰謀論，且通常是關於美國或美國盟友，例如有一篇文章是在指責美國科學家「外洩了COVID-19病毒」，另外也有一些文章是在反駁那些批評北京的輿論。

過去少有研究人員能把這類操作與特定單位做連結，但公民實驗室表示，他們追查發現這項擴大宣傳影響力的活動始於2020年中期，且這些網站可以追蹤到一家位於中國的公關公司「深圳市海賣雲享傳媒有限公司」（Shenzhen Haimai Yunxiang Media Co., Ltd），也被稱為海賣科技（Haimai）。

▲深圳市海賣雲享傳媒有限公司在陸網社群上的發文內容。（圖／翻攝自百度百家號）

路透社報導稱，海賣雲享傳媒並未回應路透社的置評要求，撥打其存檔版網站上列出的電話號碼也無法取得聯繫。中國駐美大使館在一份電子郵件中聲明，「在原則上，把親華內容與報導稱作『虛假資訊』，反華內容與報導稱為『真實資訊』，這就是典型的偏見與雙標」。

▲根據大陸網站資訊，深圳市海賣雲享傳媒有限公司成立於2019年，資本額為3萬人民幣（約新台幣13.2萬元）。（圖／翻攝自陸網企查查）

公民實驗室舉了一個自稱《羅馬日報》（Roma Journal）的網站為例，它看起來非常像義大利當地的新聞媒體網站，主頁頭版討論義大利總理的政治展望、北義省份的熱氣球與新書發行，但主頁一角有個「新聞稿」（press releases）按鈕選項，點擊進入分類後就可以看見一連串中國官媒的文章，主題包含中國對全球經濟復甦的貢獻、中國推動的科技創新等。

美國科技巨擘Meta於2023年11月一份報告指出，中國影響力行動已增加拓展到亞洲之外，並稱這是自2020年以來威脅風險格局中最明顯的變化。

▼深圳市海賣雲享傳媒有限公司其中一個旗下網站，名稱為海賣科技全球，專營海外媒體發稿、國外新聞發布。（圖／翻攝自陸網）