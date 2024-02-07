揚言在高流「放炸彈」！網友恐嚇索討4000萬：看不到錢就引爆

▲網友「曹浪」在高雄流行音樂中心的貼文留言表示，已在高流裝設遙控炸彈。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

黃色小鴨游進愛河再次引發民眾朝聖，目前累計已突破200萬人次，連帶也將人潮帶往愛河旁的高雄流行音樂中心，不過高雄流行音樂中心昨（6）日一則推廣音樂與設計的貼文底下，竟有網友在該貼文下方留言表示，已在音樂中心裝設遙控炸彈，若音樂中心不給出4000萬元台幣，將在6日下午四點引爆，所幸僅是虛驚一場。

初步了解，一名自稱「曹浪」的臉書帳號，6日下午竟在高雄流行音樂中心的一則貼文底下表示，「我在音樂中心安裝了遙控炸彈，如果不希望我引爆，請在下午四點前給我準備4000萬台幣，三點半我會告訴你我的銀行帳戶，如果四點看不到錢，我會引爆炸彈」。不過該則留言隨後也被人刪除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方獲報後仍不敢大意，也立即派員前往偵測，所幸並未發現有炸彈跡象，而直到該名網友恐嚇引爆炸彈的時間，也未有任何異狀發生，結束一場虛驚；但後續警方也將針對散布恐嚇貼文的曹浪進行偵辦，釐清其IP位置外，並依恐嚇取財等罪嫌進行偵辦，同時加強該處巡邏守望。

延伸閱讀

▸ 涉嫌「多次性侵男高中生」…花蓮女老師遭解聘 監察委員揪「案情3疑點」出手查了

▸ 曝「無法同理陳沂」原因 宿敵美女律師喊遭霸凌：割喉案家屬有這資源？

▸ 跟陳沂一樣！圤智雨憶被打揭「驚人4巧合」疑：黑幫的SOP