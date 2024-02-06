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菲律賓連日暴雨「洪災＋山崩」已20死　影響超過81萬居民

▲▼菲律賓南部洪災山崩至少20死 影響逾81萬人。（圖／翻攝自x平台）

▲菲律賓南部「洪災＋山崩」已20死，影響81萬居民。（圖／翻攝自X）

文／中央社

菲律賓省級救災機構5日表示，菲國南部部分地區連日遭大豪雨侵襲，迄今至少有20人喪生，逾81萬2000人受到災情影響。

路透社報導，菲律賓救災機構官員指出，南部納卯德奧羅省（Davao de Oro）有13人喪生、2人失蹤，鄰近的北納卯省（Davao del Norte）則有7人喪命。

菲律賓國家救災機構數據顯示，1月28日至2月2日期間，東北季風及低壓槽為菲律賓南部民答那峨島（Mindanao Island）地區帶來雨勢，引發致命洪災及山崩。

根據上述數據，逾81萬2000人受到災情影響，其中約8萬5000人在疏散中心避難。

今年一月中旬，菲律賓南部大雨來襲，也曾引發洪災及山崩，導致18人死亡。

菲律賓是由逾7600座島嶼組成的東南亞國家，山崩與洪災頻仍，一年約遭20個熱帶風暴侵襲。

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