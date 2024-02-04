　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓靠假睫毛發大財！偽裝成「中國製」銷往日韓　勞工慘遭血汗壓榨

▲▼在中國山東省平度市的工廠裡，勞工們在假睫毛生產線上工作。（圖／路透）

▲在中國山東省平度市的工廠裡，勞工們在假睫毛生產線上工作。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來提升核武與導彈技術，且耗盡大把資金頻頻試射飛彈，向海外派遣廉價勞工成為賺取外匯的主要手段，也因此聯合國安理會禁止北韓向海外派遣勞工，做為經濟制裁。不過外媒卻發現，北韓靠著製造「假睫毛」發大財，偽裝成中國製後，大量銷往南韓與日本。

根據《路透社》，15名假睫毛產製相關從業人員、貿易相關律師、北韓經濟專家接受採訪，透露近年來中國業者經常從北韓進口假睫毛的半成品，接著開始進行包裝、販賣等程序。其實北韓過去曾經靠著出口假睫毛、假髮等產品作為賺取外匯的主要手段，不過自從全球爆發新冠疫情、平壤當局嚴格封鎖邊境後，相關出口便跟著驟減。

直到去年，北韓才又終於透過中國，恢復假睫毛出口。

▲▼在中國山東省平度市的工廠裡，勞工們在假睫毛生產線上工作。（圖／路透）

從中國海關的統計資料來看，北韓2023年對中國的出口額比起前一年激增2倍，其中60%為假睫毛、假髮、假鬍鬚等產品，出口規模約1680噸、價值1億6700萬美元，而出口額最高約9成進入了北韓政權的口袋。

聯合國安理會雖然從2006年起針對北韓核武與導彈試射祭出制裁，禁止全球與北韓進行煤礦、石油、纖維等交易，以及限制北韓向海外派遣勞工賺取外匯，但該制裁措施並未針對假睫毛、假髮等相關產業進行限制，也因此專家們認為，北韓靠出口假睫毛賺取外匯的行為，並無法被視為違反國際法。

報導指出，通常由北韓製造、從北韓出口的假睫毛半成品，會大量銷往山東省青島市轄下的平度市，平度為中國最大的假睫毛生產基地，全球70%的眼睫毛美妝品都來自平度，而平度的業者們往往習慣從北韓進口假睫毛半成品，接著加以包裝後外銷。

▲▼在中國山東省平度市的工廠裡，勞工們在假睫毛生產線上工作。（圖／路透）

在平度經營假睫毛生產工廠的王婷婷（Wang Tingting，音譯）表示，「北韓產製假睫毛的品質最好，包裝後的產品銷往美國、俄羅斯、巴西，我們這裡的需求量很高，但我們並不知情和國際制裁相關的問題。」

中國業者們透露，中國假睫毛業者從2000年代初便和北韓展開貿易，因為其品質好、價格又相對低廉。然而，假睫毛物美價廉的基礎，卻是建築在血淚壓榨北韓勞工，北韓勞工的平均薪資僅為中國勞工的10分之1。

中國廠商PD Lush的關係人士進一步透露，他們設置在北韓羅先經濟特區的工廠，向北韓勞工支給的月薪，平均僅為300元人民幣（新台幣1278元）。

ET快訊
東京鐵軌旁餐廳大火！　800人緊急爬下列車
私生粉躲床底1天！　劉德華抓到人「高EQ」反應曝
爆15分鐘性愛片外流！　越南正妹檢察官下場慘曝
柯文哲：「電話說」是典型民進黨攻勢　還沒想出好的應付辦法
快訊／台中派出所長取締酒駕竟挨告！　生前傳訊妻：對不起
李聖經深V辣露白皙美胸　網讚：美瘋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鐵軌旁餐廳起火！日800人緊急爬下車「走鐵路疏散」　1男燒傷

越南「正妹檢察官」爆15分鐘性愛片外流　慘丟工作！傳出軌離婚了

「口鼻流血」離奇陳屍床上！泰55歲男死亡3天↑　鄰聞惡臭才知

北韓靠假睫毛發大財！偽裝成「中國製」銷往日韓　勞工慘遭血汗壓榨

「俊美耶穌」海報爆爭議！　西班牙上萬人連署要求下架

以哈戰爭停火3階段釋放人質　哈瑪斯：協議尚未達成

吃泡麵也能預測吉凶！日清「瀝水孔化身籤筒」　網友讚嘆是天才

東京市區5日起恐積雪！掌握4撇步避免受傷　4地點容易滑倒

工人誤觸電線！　4.8萬伏特電擊「手掌燃燒冒煙」雙腿變形

共同社：中國海警船開始在釣魚台周邊驅離日機

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

用棉花棒「捲出」緬因貓鼻涕　網見超長一條：像起司牽絲

台灣VS大馬「SIZE」發音　獨特唸法網友超有感

鐵軌旁餐廳起火！日800人緊急爬下車「走鐵路疏散」　1男燒傷

越南「正妹檢察官」爆15分鐘性愛片外流　慘丟工作！傳出軌離婚了

「口鼻流血」離奇陳屍床上！泰55歲男死亡3天↑　鄰聞惡臭才知

北韓靠假睫毛發大財！偽裝成「中國製」銷往日韓　勞工慘遭血汗壓榨

「俊美耶穌」海報爆爭議！　西班牙上萬人連署要求下架

以哈戰爭停火3階段釋放人質　哈瑪斯：協議尚未達成

吃泡麵也能預測吉凶！日清「瀝水孔化身籤筒」　網友讚嘆是天才

東京市區5日起恐積雪！掌握4撇步避免受傷　4地點容易滑倒

工人誤觸電線！　4.8萬伏特電擊「手掌燃燒冒煙」雙腿變形

共同社：中國海警船開始在釣魚台周邊驅離日機

(G)I-DLE回歸累壞！舒華也病倒了　薇娟心疼：希望成員健康

閨蜜為了男人撕破臉！謝盈萱、楊謹華《影后》狂飆演技

新曲背後陣容超狂！新生代舞姬Verna踩高跟鞋連跳40遍

卓榮泰點名民眾黨4人：說清楚就非羅生門　做人基本道義要維持

南消七大隊結合祀典武廟　辦學生FUN寒假來繪古蹟防災繪畫比賽

雲林西螺大橋「龍門艷」燈會　2／2絢爛登場　

八德一號社宅續租租金分3年逐步緩漲　最高漲幅3成

鐵軌旁餐廳起火！日800人緊急爬下車「走鐵路疏散」　1男燒傷

虎尾科大「精準智慧桌球運動科技中心」揭牌　已有9項專利

台糖肉品驗出瘦肉精　民眾黨團拋4訴求：溯源徹查、擴大採檢

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

JR車站旁火警！大火逼鐵軌　多線停駛

悲報！　「愛上保育員」傳奇母鶴逝世

23歲拳手生涯首敗昏迷不治　4度遭KO打到腦出血

日琵琶湖「1女投湖」！搜救意外撈出2男屍

印度女星猝逝一天復活　原因曝光

台媽買證陪女新國留學　結局坐牢45天

目睹女同事酒後遭性侵　21歲女裝沒看見

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

騎士闖紅燈遭汽車撞噴！　「橫飛空轉360度」重落地

飛機根本空中摩鐵　保險套用完丟座位

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死

智利「10年最致命野火」釀46死

新加坡砍人案7傷　男嫌雙刀追砍遭制伏

更多熱門

相關新聞

吃泡麵也能測吉凶！日清「瀝水孔」太厲害

吃泡麵也能測吉凶！日清「瀝水孔」太厲害

台灣裔日本人安藤百福（吳百福）早年曾致力於改良麵條，製成快速沖泡即可方便食用的泡麵，研發世界最早的泡麵並創立了「日清食品」。不過，即便日清食品擁有悠久的歷史，卻也持續在產品創新走出自己的道路，日前一款泡麵就在瀝水孔發揮巧思，讓泡麵杯成為可以預測未來運勢的籤筒。

日本東京恐積雪　4撇步避免滑倒受傷

日本東京恐積雪　4撇步避免滑倒受傷

中國海警船開始在釣魚台周邊驅離日機

中國海警船開始在釣魚台周邊驅離日機

韓國春節難過年！蘋果價格大漲56.8%

韓國春節難過年！蘋果價格大漲56.8%

日機場新服務　商店寄行李「直接送上機」

日機場新服務　商店寄行李「直接送上機」

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮假睫毛

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

即／台中派出所長中彈身亡　檢相驗「右腦入左腦出」

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

親戚「1個月賺多少」小鐘神回2句話

超兇網紅尾牙唱太糟！才開口「老闆秒丟1萬塊趕下台」

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

更多

最夯影音

更多
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面