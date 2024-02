智利「10年最致命野火」釀46死！延燒4.3萬公頃　死傷數恐再攀升

記者張方瑀/綜合報導

智利中部發生近10年來最致命的森林大火,受影響面積超過4.3萬公頃,總統博里奇3日表示,目前已造成至少46人死亡,且死亡人數恐會繼續攀升。

根據《路透社》報導,博里奇(Gabriel Boric Font)表示,智利中部瓦爾帕萊索大區(Valparaiso)爆發的森林大火已造成至少46人死亡,目前火勢尚未受到控制,滾滾黑煙不斷向天空狂竄,目前消防人員正努力救災。

▲智利中部發生近10年來最致命的森林大火。(圖/路透)



▲▼沿海城市維涅馬爾(Viña del Mar)災情嚴重。(圖/路透)



智利當局提到,沿海城市維涅馬爾(Viña del Mar)災情嚴重,現在救援人員正努力挺進災區。博里奇說,有40人在火災現場身亡,另外有6人在醫院因嚴重燒傷不治,「考慮到這場悲劇的情況,在接下來的幾個小時裡,受害者的人數肯定會增加,情況真的非常困難。」

智利災害機構Senapred指出,這是智利過去10年以來發生最致命的森林大火。內政部長杜哈(Carolina Toha)稍早表示,智利全國共有92處火場,受影響面積從2日的3萬公頃,迅速增加至4.3萬公頃,「目前當局最擔心的,是火勢持續向城市地區蔓延,極有可能影響到人民、房屋和其他基礎設施。」

《衛報》分析,這場大火的原因,主要是聖嬰現象(El Nino)引發的夏季熱浪及乾旱對南美洲南部地區帶來影響;哥倫比亞今年1月同樣發生森林大火,有超過1.7萬公頃的面積被燒毀。

BREAKING: Chile declares state of emergency due to massive forest fires, more than 1000 houses destroyed, 10 fatalities reported.



pic.twitter.com/0JefpIv80x