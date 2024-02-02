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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營「保送韓江配」換立院召委？　綠委斷言：國民黨一定投桃報李

▲民進黨立委林俊憲質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長選舉昨落幕，民眾黨8席立委在第二輪投票中全數拒投，變相保送國民黨韓江配當選正副院長，而根據「聯合報」今以「白營要換召委、法案主導權」為題報導，指出藍白在國會第一役互不擋路，國民黨也將釋出善意一同鎖定8席委員會召委。對此，民進黨立委林俊憲2日受訪時斷言，以昨天民眾黨掩護韓國瑜、江啟臣當選的方式，國民黨必定投桃報李，他們彼此有沒有什麼利益交換，召委就是最明顯例子。

對於委員會召委選舉部分是否跟民眾黨合作？林俊憲指出，民進黨不會談，以目前席次，要在各委員會保有一席召委都很有機會，跟民眾黨結合沒有意義，就看召委的部分，國民黨怎麼跟柯文哲談，他們應該會做分配。

傳出白營以保送韓江配換取召委跟法案主導權，而國民黨團總召傅崐萁也向民眾黨釋出善意，表示可以合作。對此，林俊憲斷言，國民黨一定禮讓召委，以昨天民眾黨掩護韓國瑜、江啟臣當選的方式，國民黨一定會投桃報李，外界在看，他們彼此有沒有什麼利益交換，召委就是最明顯例子。

民進黨立委洪申翰則表示，民眾黨跟國民黨有什麼交換，自己不知道實際詳情，但民眾黨在最關鍵時候不願意回答問題：游錫堃跟韓國瑜誰適合當立法院長。洪強調，民眾黨不願意答題，放棄自己的權利保送韓國瑜，甚至也看到一些民眾黨支持者失望跟傻眼，若民眾黨繼續用一些假中立方法，都是在保送或間接支持國民黨。

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