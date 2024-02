快訊／美佛州小飛機墜毀住宅區　「多處房屋起火」傷亡不明

▲美國佛州清水市(Clearwater)驚傳小飛機墜毀。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢、吳美依/綜合報導

美國佛州清水市1日晚間驚傳小型飛機失事,墜毀在一處移動式住房園區,現場多個移動住房起火燃燒。消防單位已經公布火災畫面,並從不同轄區派遣人員至墜機現場滅火,但傷亡人數尚不清楚。

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R