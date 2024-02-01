春節出國爆量！台灣虎航「起飛前3小時報到」　籲最晚1hr前完成

▲台灣虎航春節7天啟動起飛前3小時報到作業，呼籲旅客最晚1小時完成報到。（圖／台虎提供）

記者李姿慧／台北報導

春節出國潮湧現，桃園機場預估總運量上看116萬人次，2月8日小年夜到11日初二、13日初四，這5天都會出現單日破13萬人次高峰，為避免有旅客因通關安檢趕不上航班，台灣虎航宣布，春節2月8日起至14日這7天航班，將於起飛前3小時辦理報到手續，呼籲旅客最晚要在起飛前1小時完成報到。

農曆春節有7天連假，桃園機場預估春節疏運總運量上看116萬人次，出入境高峰落在2月8日小年夜到11日初二、13日初四，這5天都出現單日破13萬人次高峰，桃機也公布3大出境尖峰時段，第一航廈為5時至14時，二航廈為7時至9時、22時至23時，呼籲旅客可提早3小時到機場。

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為避免旅客爆量影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航今(1日)也宣布，新年期間自2024年2月8日起至2024年2月14日止，凡是於桃園機場出發的台灣虎航航班，將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，建議旅客儘早抵達機場，至少於航班起飛前1小時完成報到手續，避免後續過程壅塞，導致可能有趕不上航班情況。

台灣虎航也提醒，旅客辦理行李託運作業，請於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗時間；也建議旅客事先申請自動通關，加快通關效率。另也可預先至台灣虎航官網辦理自助報到，或使用桃園機場自助行李託運系統等智慧化服務。