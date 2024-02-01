「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟　他當場崩潰

▲網戀四年的女友「韓小姐」竟是好兄弟裝的。（翻攝自澎湃新聞）



記者曾羿翔／綜合報導

心愛的女友竟然是身邊的好兄弟假扮！大陸一名30歲何姓男子2017年在好兄弟沈某的介紹下，與「韓小姐」互相加了微信，後來展開了一場長達4年的網戀，沒想到最後卻是悲劇，「韓小姐」竟然是沈某裝的，何男累計送出15萬人民幣（約新台幣66萬元）的紅包禮物，早就被花光。

根據澎湃新聞報導，在這4年期間「好兄弟」沈某一邊假扮何男的女友，在網路上熱絡聊天，一邊還以兄弟身分告知「談戀愛要捨得花錢」，慫恿何男發紅包、買禮物。在交往過程中，何男雖然被對方以各種理由拒絕見面，但「韓小姐」的甜言蜜語與貼心關懷讓他深深著迷，加上「韓小姐」發來的生活照，讓何男從未有過質疑，每到紀念日與生日，就會送出大額紅包與禮物。

▲沈男編造「韓小姐」微信號發布的交友圈。（翻攝自澎湃新聞）

2021年底，何男多次聯繫「韓小姐」想約見面被拒絕，後來更發現微信號號已不存在，讓他只能求助當初的媒人，也就是好兄弟沈男，但沈男一直以工作繁忙為由推託。後來何男多次尋找還是沒有找到任何女友的音訊。

直到近日，何男又再追問，沈男謊稱「韓小姐」在上海某商場工作，兩人還一同去現場找人，最後當然還是一場空。何男後來又再暴怒逼問，沈男才終於坦白，自己就是「韓小姐」，紅包禮物已經被他花光。報導指出，何男後來向上海市公安局寶山分局羅涇派出所報案，警方迅速將沈男逮捕。目前沈男因涉嫌詐騙罪遭刑事拘留。

▼何男再聯繫「韓小姐」時，發現帳號已註銷。（翻攝自澎湃新聞）

