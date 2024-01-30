藍委新會期提「預算法修正案」　趙少康支持：期待在野陣營合作

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委王鴻薇、林思銘以及新科立委張智倫30日召開記者會，提案刪除預算法第83條第1項第4款，「不定期或數年一次之重大政事」，對此，前中廣董事長趙少康表示支持，並喊話期待在野陣營合作，重建政府的財政紀律。

王鴻薇認為，因為特別預算之編列可不受預算法等財政紀律法規範，一直備受爭議，其中預算法第83條第1項第4款「不定期或數年一次之重大政事」，成為政府大開濫用特別預算方便之門，近8年政府提出11項特別預算，就有6項屬於第4款特別預算，民進黨政府浮濫編列、濫用特別預算，破壞預算整體性及財政紀律，規避應有的監督，這樣揮霍的未來，結果還是債留子孫，相當不負責任，因此與林思銘以及張智倫提案修法。

趙少康說，新會期國民黨立委席次增加，監督力道也必須提高，他支持王鴻薇、林思銘、張智倫三位委員修改預算法第83條第1項、刪除第4款「不定期或數年一次之重大政事」的提案，才能杜絕民進黨濫編特別預算的弊端。

趙少康也指出，民眾黨在上一屆立院特別著重財政紀律，遇上霸道蠻橫的民進黨，一點辦法也沒有，預算法這次修正，可以讓「特別預算」真正用在特別必需的非常用途，而不是為了綁樁、巧立名目亂發錢，期待在野陣營合作，重建政府的財政紀律，為自己跟後代看緊荷包。