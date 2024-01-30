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美股大漲224點收盤創新高！　市場靜待大型企業財報

▲美股,道瓊,美股下跌,美股大跌,華爾街。（圖／路透）

▲道瓊與標普雙創新高。（圖／路透）

文／中央社

美國本週稍晚將迎來大型企業財報和美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策等重要消息，華爾街股市今天交易活躍，道瓊工業指數及標準普爾500指數收盤雙雙創下新高紀錄。

道瓊工業指數上漲224.02點或0.59%，收38333.45點。

標準普爾500指數揚升36.96點或0.76%，收4927.93點。

那斯達克指數勁揚172.68點或1.12%，收15628.04點。

費城半導體指數上漲46.17點或1.06%，收4388.27點。

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