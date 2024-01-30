美股大漲224點收盤創新高！　市場靜待大型企業財報

▲道瓊與標普雙創新高。（圖／路透）
文／中央社
美國本週稍晚將迎來大型企業財報和美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策等重要消息，華爾街股市今天交易活躍，道瓊工業指數及標準普爾500指數收盤雙雙創下新高紀錄。
道瓊工業指數上漲224.02點或0.59%，收38333.45點。
標準普爾500指數揚升36.96點或0.76%，收4927.93點。
那斯達克指數勁揚172.68點或1.12%，收15628.04點。
費城半導體指數上漲46.17點或1.06%，收4388.27點。
▲道瓊與標普雙創新高。（圖／路透）
文／中央社
美國本週稍晚將迎來大型企業財報和美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策等重要消息，華爾街股市今天交易活躍，道瓊工業指數及標準普爾500指數收盤雙雙創下新高紀錄。
道瓊工業指數上漲224.02點或0.59%，收38333.45點。
標準普爾500指數揚升36.96點或0.76%，收4927.93點。
那斯達克指數勁揚172.68點或1.12%，收15628.04點。
費城半導體指數上漲46.17點或1.06%，收4388.27點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響