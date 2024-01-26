協進會建議修法「捐款私校可100%抵稅」　潘文忠：盼新國會支持

▲對於捐款私校可扣100%所得稅，潘文忠表示，希望獲得新國會的支持。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

過去個人對私校捐款不如對公立學校有100%認列扣除額，導致民眾或單位卻步。在今（26日）全國大專校院校長會議上，私立科大校院協進會提案，希望修改私校法等相關法令，對私校捐贈可比照公立大學，有100%認列扣除額。教長潘文忠表示，行政院原則上已經有共識，未來透過興學基金會捐款給私校，可以比照公立大學，百分百認列，希望2月開始的新會期上獲得國會支持。

113年全國大專校院校長會議起一連兩天在台中舉行，今年會議主題「智慧時代、創新永續」，邀請全國158所公私立大專校院校長參與，共同探討智慧時代高教人才培育、數位化創新教學以及未來大學轉型，共同建構永續高等教育新願景。

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現有私人與事業對國立大學捐款，可以認列100%所得稅扣除額，但私校卻無法比照辦理，長年來引發私校不滿。在今天進行的提案討論上，私立科技大校院協進會提案，希望修改私校法、所得稅法等相關法令，對私校捐款可比照公立大學，有100%認列扣除額。

對此議題，私校多年來幾乎每年都提案，最終教育部都以不符所得稅法帶過。不過，今天教育部長潘文忠卻主動表示，行政院原則上已經有共識，未來透過興學基金會捐款給私校，可以比照公立大學，希望2月開始的新會期上獲得國會支持。

台大校長陳文章認為，學校經費主要來源為學雜費、產學合作與捐款，現在應學雜費不太能漲，產學合作也有限，加上私校經營越來越困難，故個人是支持捐款私校可以認列100%所得稅扣除額，畢竟最近政府都要拉平公私立學雜費距離，此舉讓公私立大學更公平也是應該。