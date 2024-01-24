奔陽明山追雪穿太少！辣媽帶兒臉色慘白求助　警煮甜湯幫暖身

▲李姓姊妹花帶著5歲童上陽明山追雪，但因未備妥衣物不停發抖，向竹子湖派出所求助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

穿暖再衝！李姓辣媽因5歲兒看到新聞得知陽明山在下雪，拗不過愛子吵著要看雪，便與胞妹一同搭公車上山。豈料，雪都來不及賞3人就因未穿暖冷到皮皮挫，直奔派出所求助。所幸竹子湖派出所員警陳竑文得知來龍去脈後，立刻化身小當家，直奔廚房煮熱騰騰地瓜湯，3人暖身後露出燦爛微笑，不斷向警致謝。

警方表示，昨（23日）下午，突有2名女子帶著1名幼童、臉色慘白直奔派出所欲借地方取暖。33歲李女緩緩向員警解釋，這幾天帶兒子北上回娘家，前一晚聽新聞報導寒流來襲陽明山有機會下雪，孩子看到後不斷吵著要上山賞雪，才會一早帶著30歲胞妹與兒搭公車上山。

▲北投分局竹子湖派出所警員陳竑文化身廚師煮地瓜湯讓失溫的3人暖身。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但3人因一時興起，沒穿足衣物情況下就上山，一下公車就開始不斷發抖，好險竹子湖派出所就在面前，因此入內請求協助，員警陳竑文也立刻到廚房煮熱騰騰地瓜湯讓3人補充體力，稍歇片刻後，3人臉色逐漸紅潤，身體也不再顫抖，離去時李姓姊妹對警方為民服務的精神深表感激，更表示，這趟陽明山賞雪之旅對孩子來說是一次永生難忘的回憶。

對此，北投警分局暖心提醒，上山賞雪的民眾一定要備妥禦寒衣物，由於山區雲量稍部分地區易有濃霧，也請上山的民眾注意行車安全並多加留意交通管制。