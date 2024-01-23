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蔡依珊超商買東西　脫口「2問題」店員聽傻：再一塊嗎？

蔡依珊到超商買東西，結帳時與店員對話發生不少笑料。（翻攝蔡依珊IG）

▲蔡依珊到超商買東西，結帳時與店員對話發生不少笑料。（翻攝蔡依珊IG）

圖文／鏡週刊

國民黨副主席連勝文的妻子、紅豆食府千金蔡依珊成立食品品牌「炆久之芯」，近來該品牌素油飯在超商販售。日前蔡依珊到超商購買自家產品，結帳時與年輕的店員互動，她問了「2個問題」，對方聽不懂，只能尷尬傻笑。

蔡依珊昨（22日）在IG分享她到超商結帳時的插曲，還說：「和我一起（尬）笑吧。」影片中，蔡依珊告訴店員需要一個小袋子，店員問：「兩塊的可以嗎？」蔡依珊隨即說：「你要說再（在）一塊。」

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店員聽了有些反應不過來，傻笑說：「再一塊嗎？」蔡依珊說「好」，然後尷尬笑了出來。店員嗚嘴傻笑，不好意思問蔡依珊：「我要說什麼嗎？」蔡依珊解釋，諧音再（在）一塊，她說「好」後，兩個人可以一起比愛心。但店員還是沒有接住蔡依珊的哏，蔡依珊就笑說：「算了算了。」

店員沒接住蔡依珊的哏，蔡依珊只能尷尬笑笑。（翻攝蔡依珊IG）

▲店員沒接住蔡依珊的哏，蔡依珊只能尷尬笑笑。（翻攝蔡依珊IG）

接著蔡依珊玩心大開，又問店員：「知道為什麼饒舌歌手，到超商買不到葡萄嗎？」接著公佈答案：「因為他會跟你說『葡萄yo』！」店員聽了尷尬笑說：「葡萄柚嗎....」最後他不好意思對蔡依珊說：「我沒有什麼幽默感。」蔡依珊連忙表示：「不會不會！我覺得我講得不夠...我覺得我講得蠻好的。」

許多網友看了笑說：「妳真的是被美與智慧耽誤的諧星」、「超可愛，太有氣質惹的禍。」「店員會說：不要再騷擾我了????」「哈哈看到美女搭訕都傻了」、「沒想到夫人這麼幽默」、「店員尷尬+問號」、「不要為難店員」、「尷尬癌發作⋯（抖」。

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