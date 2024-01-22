青春版《牡丹亭》20周年原班底巡演！白先勇號召年輕觀眾進劇場

▲青春版《牡丹亭》20周年重返台灣，白先勇（左2）特別強調重視學生族群，希望號召年輕人到戲院觀戲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

青春版《牡丹亭》相隔20年再次搬上舞台！由文學巨擘白先勇與蘇州崑劇院共同製作，打造這齣流傳400年的愛情神話，劇本曾經同時被3所高中學生自發指定為讀劇讀本。今（22）日白先勇親自宣布，青春版《牡丹亭》重返劇場，「原班人馬」將從3月起在北中南巡迴演出，尤其歡迎青年朋友、學生族群，到戲院一起見證。

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▲《牡丹亭》是流傳400年的愛情神話，此為《牡丹亭》杜麗娘畫像。（圖／作者：奚松）

《牡丹亭》是明代劇作家湯顯祖最膾炙人口的作品，也是流傳400多年、媲美羅密歐與茱麗葉的愛情神話，故事描述一位名門閨秀杜麗娘，跟書生柳夢梅的生死之戀；杜麗娘在夢中與書生相戀後，醒後悵然若失，感傷而死，而後展開穿梭陰陽的艱辛情路。

白先勇從小與崑曲有不解之緣，深深著迷於崑曲深厚的文化底蘊；但也因為傳承不易，逐漸式微，觀眾也有逐漸老化的趨勢。基於不忍心見到崑曲凋零，同時也認為崑曲傳統應該被保留維繫住；2001年崑曲在聯合國教科文組織（UNESCO）公告為首批「人類口述與非物質遺產」榜首，一時之間，新式的崑曲美學競相爭豔，白先勇認為，傳統戲曲一味的現代化，反而忽略了最重要的傳統美學，因此下定決心必須復興崑曲藝術。

▲白先勇在20多年前攜手蘇州昆劇院，共同製作青春版《牡丹亭》。（圖／記者林育綾攝）

2003年白先勇攜手蘇州昆劇院，擔任總製作人， 奔走兩岸、集結文化及戲曲精英，聯手打造青春版《牡丹亭》，遵循傳統崑曲的美學與內涵，劇本「只刪不改」，用新時代的審美觀、現代劇場的概念，保留戲曲寫意抽象的空間。

他力邀崑曲界巾生魁首汪世瑜、旦角祭酒張繼青（1938-2022）擔任藝術指導，欽點沈豐英、俞玖林，擔綱詮釋杜麗娘與柳夢梅。歷時一整年規劃、製作、排演，2004年青春版《牡丹亭》在台北國家戲劇院首演，票房口碑極佳。

首演至今，風靡數萬觀眾，吸引無數人進劇場觀劇，也受邀到世界各地巡迴，演出超過460場次。青春版《牡丹亭》400場，原訂在2021年時重返台灣演出，卻因疫情而延宕；如今2024年，青春版《牡丹亭》也迎來20週年，在各界的支持之下，讓「原班底」能經典再現巡迴全台。

▲▼青春版《牡丹亭》20年來巡迴超過400場。（圖／許培鴻攝影／國家兩廳院提供）



白先勇表示，20年來真的非常感謝，能到今日，都是天意垂成，每每遇到問題的時候，就會出現轉機，一路上有太多的朋友與企業慷慨相助，還有眾多兩岸四地優秀的文化工作者、各界友人的支持。包括台積電文教基金會董事長曾繁城給了他們第一桶金，沒想到這桶金得以延續至今。除此之外，還有趨勢教育基金會董事長陳怡蓁、香港寶業集團劉尚儉、競衡集團董事長張簡珍等大力支持。

▲青春版《牡丹亭》20周年主視覺。（圖／國家兩廳院）

該劇在美國校區巡演時，曾經一票難求；如今蘇州昆劇院青春版《牡丹亭》20周年，將以原班底經典重現，從首演時的青春逼人、活力四射，到現在成熟的演技及唱功，讓整體演出呈現雍容大氣的成熟之美，預計3/15-3/17在高雄衛武營歌劇院演出、3/20佛光山佛陀紀念館大覺堂（精華版）、3/23新竹縣文化局演藝廳（精華版）、3/29-3/31重返台北國家戲劇院演出。