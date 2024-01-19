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高雄鋼雕大師工作室遭竊！鋼材找回全變「廢鐵」　損失慘破2千萬

▲失竊的龍作品總共有8隻，市價超過千萬 。（圖／網友提供）

▲失竊的龍作品總共有8隻，市價超過千萬 。（圖／網友提供）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄鋼雕大師劉丁讚的工作室日前遭竊賊闖入，除了偷走大批鋼材，連帶放在工作室內的8只鋼雕龍以及2具飛機引擎，也都不翼而飛。警方後續埋伏逮捕到江姓嫌犯，但最後僅找回一堆廢鐵，劉丁讚看到難過稱2年多心血全沒了，用來製作作品的鋼材也面目全非，損失超過2千萬。

這起竊案就發生在17日中午，劉丁讚藝術家的兒子前往父親位在大樹區井腳路工作室，還沒進門就發現疑似遭竊，因為工作室的鐵門被人破壞，眼看到這一幕，他衝進工作室，赫然發現裡頭的成品、白鐵製品的半成品以及兩具飛機引擎全部被偷走了，初步估計損失超過2千萬。而劉丁讚的兒子也趕緊向警方報案。

▲失竊的龍作品總共有8隻，市價超過千萬 。（圖／網友提供）

▲工作室的大門被人撬開破壞，闖入偷竊 。（圖／網友提供）

據了解，工作室位在比較偏僻的地區，附近幾乎都是鳳梨田，平時人車也比較稀少，位在工作室附近種田的民眾表示，大約一個星期前有陌生的車輛進出過。而為避免這些作品被當成廢鐵販售，劉丁讚的家屬還把失竊的照片po到網路，呼籲大家要注意，千萬不要買到贓物。

警方偵辦後認為竊賊有可能會重回現場，所以在18日上午要進行埋伏時，發現有一部大型鐵製手推車擋住大門出入，旁邊又停放一台可疑的機車，於是就衝進現場，果然發現一名49歲江姓竊賊正在進行偷竊，立即將他逮捕，以竊盜罪嫌移送。

▲▼高雄鋼雕大師工作室遭竊！藝品找回變「廢鐵」　損失破2千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方逮到嫌犯，追回失竊鋼材，但已變「廢鐵」。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對遭竊的作品及鋼材部分，初步了解，江嫌當時先破壞成破銅爛鐵載去變賣，警方後續陸續追回部分鋼材，並協助運送載回至劉丁讚的工作室。

劉丁讚今天受訪表示，目前主要找到的是製作藝術品的鋼材零件，但現在都變成廢棄物，看到後真的很委屈，2年多的心血就這樣被破壞沒了，「看到那些廢鐵就覺得難過，幾乎面目全非。」

至於失竊、已完工的藝術品鋼雕龍等目前還未尋回，劉丁讚說，小偷被抓到後不肯講出下落，也不認有搬走作品，大嘆一口氣表示，作品怎麼可能憑空消失？初步估計損失超過2000萬，只希望未來真的能夠找回來。

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