日本「天降巨大火球」閃詭異綠光　爆炸聲影片瘋傳！疑隕石掉落

▲日本天文研究員15日早晨6時許觀測到巨大「火球」從天而降。（圖／翻攝自X影片／@dfuji1）

記者張寧倢／編譯

日本關東等大範圍地區15日早晨有天文學家觀測到「火球」從空中落下，並宣稱聽見「爆炸聲」，認為有可能是隕石掉落。影片曝光後迅速在網路社群平台上傳開，也有日本網友們接連發布類似影片。

根據日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣平塚市博物館的天文專業研究員藤井大地在自己的社群平台X上發文，稱他在平塚市自宅與靜岡縣富士市設置的固定攝影機，於2024年1月15日6時55分36秒觀測到了「大火球」從天空劃過的景象。

藤井大地發布的3段影片中可見，黎明時分的北方天空出現一團帶著綠光的明亮火球，而其中一段影片則在6點59分39秒，也就是火球出現大約4分鐘後，錄到一聲「轟隆」的爆炸聲響起。

▼影片約9秒處可聽見轟隆聲。

後續X上有部分日本網友接連發文，宣稱目擊「火球」落下或是聽到爆炸聲，甚至PO出不同角度的影片。藤井大地表示，如此明亮的亮度讓他感到吃驚，火球可能是從神奈川縣上空往長野縣移動，並且公布了他觀測的數據。