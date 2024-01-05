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瘋電影／偉大的十四世：達賴喇嘛　耗時八年的珍貴紀錄

文／賴賴

▲▼偉大的十四世：達賴喇嘛。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

這是由達賴喇嘛親自口述自己生平的紀錄片，相當珍貴，從一個懵懂的幼兒就進入僧團學習，姑且不論宗教上的轉世部分，但從一個普通孩子這麼小就進入宗教團體生活，被最優秀卓越的法師教育成長，達賴喇嘛此生注定不凡，整部電影平舖直述，非常好看。

刻意淡化宗教色彩，但是從達賴喇嘛所描述的，有一段最令人感動佩服，全身豎起雞皮疙瘩，當時在西藏被中共抓去勞改的法師，某位法師在倖存活下來對達賴喇嘛說：我在勞改營中遇到重大危機，我差點就過不去了。我差點對中國人失去愛心。天天被毒打的法師出家人，怎麼維持不恨，還能繼續宏傳慈悲心，這就是菩薩吧。

感覺很快就看完了，也確實的上了一課若沒有宗教信仰，人類是有多可怕。
 

片　　名：偉大的十四世：達賴喇嘛
英文片名： The Great 14th: Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama in His Own Words
類　　型：紀錄片、
上映日期：2023-12-08
片　　長：82分鐘
導　　演： 羅斯馬利勞克利夫
演　　員：達賴喇嘛
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：聯影電影


劇情大綱

主要是呈現達賴喇嘛親自口述曲折離奇流亡史，見證尊者完整人生與所見所聞，劇情主要由達賴喇嘛口述親身成長歷程與驚險流亡史，公開他的童年、個人、政治、精神和歷史事件和始末。

本片揭露大量的私藏珍貴畫面，集結與中國領袖的會面、幼時成長經歷、流亡藏人政府、宗教的洗禮影響與西藏的淵源興衰，逃亡時與印度政府的互動，令人難以置信的第一手秘辛，還原這個對西藏、乃至全世界都深具寓意的時刻。

▲▼偉大的十四世：達賴喇嘛。（圖／IMDB）

▲達賴喇嘛親自口述傳奇的過去及歷史真相。

▲▼偉大的十四世：達賴喇嘛。（圖／IMDB）

▲自幼由法師教養，有著不凡的思考邏輯和意志力。

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