瘋電影／偉大的十四世：達賴喇嘛　耗時八年的珍貴紀錄

文/賴賴

瘋言瘋語:

這是由達賴喇嘛親自口述自己生平的紀錄片,相當珍貴,從一個懵懂的幼兒就進入僧團學習,姑且不論宗教上的轉世部分,但從一個普通孩子這麼小就進入宗教團體生活,被最優秀卓越的法師教育成長,達賴喇嘛此生注定不凡,整部電影平舖直述,非常好看。

刻意淡化宗教色彩,但是從達賴喇嘛所描述的,有一段最令人感動佩服,全身豎起雞皮疙瘩,當時在西藏被中共抓去勞改的法師,某位法師在倖存活下來對達賴喇嘛說:我在勞改營中遇到重大危機,我差點就過不去了。我差點對中國人失去愛心。天天被毒打的法師出家人,怎麼維持不恨,還能繼續宏傳慈悲心,這就是菩薩吧。

感覺很快就看完了,也確實的上了一課若沒有宗教信仰,人類是有多可怕。



片 名:偉大的十四世:達賴喇嘛

英文片名: The Great 14th: Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama in His Own Words

類 型:紀錄片、

上映日期:2023-12-08

片 長:82分鐘

導 演: 羅斯馬利勞克利夫

演 員:達賴喇嘛

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:聯影電影



劇情大綱

主要是呈現達賴喇嘛親自口述曲折離奇流亡史,見證尊者完整人生與所見所聞,劇情主要由達賴喇嘛口述親身成長歷程與驚險流亡史,公開他的童年、個人、政治、精神和歷史事件和始末。

本片揭露大量的私藏珍貴畫面,集結與中國領袖的會面、幼時成長經歷、流亡藏人政府、宗教的洗禮影響與西藏的淵源興衰,逃亡時與印度政府的互動,令人難以置信的第一手秘辛,還原這個對西藏、乃至全世界都深具寓意的時刻。

▲達賴喇嘛親自口述傳奇的過去及歷史真相。

▲自幼由法師教養,有著不凡的思考邏輯和意志力。

