Google助理取消17項功能　手機、手錶及智慧音箱受影響

▲Google助理。（圖／資料照）

記者蕭文康／台北報導

Google助理副總裁Duke Dukellis宣布一些未充分利用的功能將不再受支持，包括可以使用哪些功能來取代它們的建議（如果有替代方案）。從 1 月 26 日開始，當您要求使用其中一項功能時，您可能會收到通知，告知該功能在特定日期後將不可用。而預計即將移除 Google 助理高達 17 項功能，將影響Android 手機、智慧音箱、地圖及wearOS 手錶等功能。

Duke Dukellis表示，Google也在 Google 應用程式中帶來更一致的體驗：麥克風圖示現在將觸發搜尋結果來回應查詢，這是其最受歡迎的用例。可以像往常一樣繼續啟動 Google 助理：只需在Android上說「Hey Google」或長按主頁按鈕或電源按鈕（在部分手機上），或在iOS上開啟 Google Assistant 應用程式。但將無法再使用搜尋列中的麥克風圖示來完成「開燈」或「傳送訊息」等操作。

這包括像素搜尋欄中的麥克風，它現在將啟動語音搜尋而不是助手。為了確保您能夠使用最佳、最新版本的 Google Assistant，如果您使用的是舊版本（v12 及更早版本），系統會提示您升級 Google 應用程式。

當Google進行更改時，如果觸發了即將消失的功能，可能會收到通知，告知該功能在特定日期後將不再可用。受影響的一些功能包括：

1.使用語音播放和控制 Google Play 圖書上的有聲書。您仍然可以從行動裝置投射有聲書。

2.在支援 Google 助理的裝置上設定或使用媒體鬧鐘、音樂鬧鐘或收音機鬧鐘。您可以建立具有類似行為的自訂例程或使用標準警報。

3.存取或管理您的食譜、在裝置之間傳輸食譜、播放教學食譜影片或顯示逐步食譜。您可以使用 Google Assistant 在網路和 YouTube 上搜尋食譜。

4.管理智慧顯示器和揚聲器上的碼錶。您仍然可以設定計時器和鬧鐘。

5.使用語音通話裝置或向您的 Google 家人群群組廣播訊息。您仍然可以向家中的設備進行廣播。

6.使用語音發送電子郵件、視訊或音訊訊息。您仍然可以撥打電話和發送簡訊。

7.使用語音重新安排 Google 日曆中的活動。您仍然可以安排新活動。

8.在 Google 地圖上的 Google Assistant 駕駛模式下使用應用程式啟動器來閱讀和發送訊息、撥打電話以及控制媒體。您仍然可以以相同的方式在 Google 地圖上使用語音控制。

9.要求安排或收聽先前安排的Family Bell 公告。您可以建立具有類似行為的自訂例程。

10.要求平靜地冥想。您仍然可以向 YouTube 等媒體提供者詢問冥想選項。

11.Fitbit Sense 和 Versa 3 裝置將不再提供活動語音控制功能。您需要使用裝置上的按鈕來開始、停止、暫停和恢復活動。您仍然可以在 Pixel Watch 上進行語音控制活動。

12.僅可在 Google 智慧顯示幕上查看您的睡眠摘要。您仍然可以在第三方智慧時鐘上透過語音詢問睡眠詳細資訊。

13.除非您使用 Duo，否則透過揚聲器和智慧顯示器撥打的電話不會顯示來電顯示。

14.在智慧顯示器上查看環境「通勤」時間估計。您仍然可以透過語音詢問通勤時間並獲取路線。

15.透過語音查看個人旅行行程。您仍然可以詢問航班狀態。

16.詢問有關您的聯絡人的資訊。您仍然可以撥打電話給您的聯絡人。

17.dko/透過語音要求執行某些操作，例如付款、預訂或發佈到社交媒體。您仍然可以要求助理開啟已安裝的應用程式。

