NONO涉性侵3案不起訴！芳療師、網友不服結果　怒提再議

▲NONO性侵案3案不起訴，其中2名原告不服結果，怒提再議。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

網紅「小紅老師」指控藝人NONO（陳宣裕）性侵，另外還有多名女子受害，共10人出面提告。台北地檢署去年12月認為罪證不足，針對管轄權內的3案做出不起訴處分。對此，其中的2名原告不服結果，日前已向高檢署提出再議。

小紅老師2023年6月出面指控NONO性侵，且提出一份有20多名受害者的表格一併提告，但其中只有10人完成提告。不過，針對這10人口數的受害地點，只有3人署北檢轄區，其餘7人因北檢無管轄權，被移轉NONO住居所在地的士林地檢署續查。

不過，北檢在偵查期間，這3人之中有2人只提出單一指述，其中1人說2011年2月間，在北市延吉街搭NONO的白色賓士車，NONO在車內強吻她並搓揉胸部，噁稱「妳的觸感真好」，另1人說2010年夏天，在北市中山區某會館為NONO按摩，遭NONO壓制強吻並搓揉胸部，NONO還說「我就喜歡妳這種可愛型、胸部大的」。

然而，NONO矢口否認這2女的指控，並且聲稱完全沒印象，而檢方事後查扣NONO手機，也找不到與這2女的聯繫紀錄，2女也提不出任何旁證，難以證明NONO涉犯強制猥褻罪嫌。

至於第3人，受害人指稱2011年到2013年在北市中山區某會館為NONO做油壓按摩，遭NONO硬上得逞，她雖哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO卻回稱「我比你更害怕」等語，但檢方傳訊這位受害人當時的僱主等人，對於NONO到店的日期、次數兜不攏，受害人同樣提不出跟NONO對話紀錄，她當時的就醫資料也沒記載下體撕裂傷，無法印證她的指控，檢方因此將此3案均做出不起訴處分。

對此，其中的芳療師以及網友不服處分結果，日前已向高檢署提出再議，全案目前仍持續偵辦中。