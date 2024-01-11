5年級神店回歸？「香鷄城」停業2年突預告：今年將重返市場

▲香雞城預告2024回歸。（圖／翻攝自香雞城臉書、官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

以手扒雞起家的本土速食店香鷄城是不少五、六年級生的回憶，但前幾年因為新冠疫情爆發，先是收掉新店中正店，接著最後一間的新莊龍安店也在2021年6月8日宣布無限期停業，讓不少老饕惋惜不已。不過，香鷄城也在今年1月10日晚間突然在官網宣布，將以全新的形式重返市場，引發熱議。

香鷄城10日晚間在臉書已「那是一個純真的年代」為題發文表示，雞迷們總會留言說香鷄城是他們兒時的味道，在那個百花剛綻放的年代還沒有那麼多速食店，香鷄城成了大家團聚的好所在，不論是拿了好成績全家出門慶祝，或是同學們課後相聚聊天的地方，在許多六七年級的回憶裡總有屬於香鷄城的角落。

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香鷄城指出，很榮幸能成為許多人美好的回憶，也很感謝民眾一直以來的支持，「我們很期待未來能以不同的方式再與大家見面」；另外，香鷄城也在官網的「品牌故事」中透露，「2024年香鷄城將以全新的形式重返市場。」

事實上，香鷄城是許多人的兒時回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後，香鷄城逐漸消失，雖創辦家族第3代在2017年11月於新莊捷運迴龍站附近開設新店重出江湖，但2021年又遇到新冠肺炎疫情，以團聚共食的香鷄城遭遇毀滅性的打擊，不得不於該年6月暫停營業，退回食品代工保留實力。