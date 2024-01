東西亂放隔天神奇歸位　他偷拍驚見「老鼠幫忙打掃一整晚」

▲英國威爾斯一名男子拍到老鼠幫忙打掃工作台的畫面。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國威爾斯一名男子發現,自己在工作台上隨意亂放的東西,隔天早上都會莫名移動,有些甚至「物歸原位」,他忍不住安裝夜視攝影機,想知道究竟發生了什麼事,竟拍到一隻小老鼠在打掃和整理,甚至為此忙了一整晚。

BBC與衛報報導,75歲的霍爾布魯克(Rodney Holbrook)原本是一名郵差,退休後成為野生動物攝影師。他發現自己為鳥兒準備的食物,總會自動跑進舊鞋子裡面,於是安裝攝影機一探究竟,未料發現小老鼠到處搬運曬衣夾、軟木塞、尼龍束帶、螺栓與螺帽等物品,並且放進工作台上的小盒子裡。

After finding his garden shed was being mysteriously tidied up overnight, Rodney Holbrook set up a night vision camera



He was surprised to discover that the mystery cleaner was in fact a mouse



Read more: https://t.co/WAM3wkw7Zm pic.twitter.com/pPZGOQQpF2