北市巷弄女子推嬰兒車佔車格　駕駛請她讓位竟遭比中指

記者張君豪／台北報導

民眾佔用路邊停車位火氣太大，北市大安警方日前受理一女子開車要在光復南路72巷內停車，發現停車格遭一名推著嬰兒車女子佔用，導致他無法順利將車輛駛入停放，開車的周女向對方表示要停車，在路旁推嬰兒車疑似佔用車位的女子竟朝周女比中指後憤而離去，周女事後到派出所提告妨害名譽，警方依規定受理，將循線通知涉案人到案說明。

▲北市大安區一女子推嬰兒車佔用停車位，經駕駛提醒她怒比中指遭提告。（圖／翻攝社會事影音）

大安警方表示，該起佔用路旁停車格且比中指的公然侮辱案件發生在6日15時許，周女當時駕車行經該處要停車時，路旁推著嬰兒車的女子卻佔用車格，周女搖下車窗表示要停車時，對方憤而朝她比中指後才離開，女駕駛認為對方佔用停車格還比中指嗆聲，實在太誇張，7日到敦化南路派出所報案提告妨害名譽。

北市大安警方藉此案例呼籲，依道路交通管理處罰條例78條規定：「行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新臺幣500元罰緩」，另依同條例82條規定：「行為人在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰緩」，若停放車位衍生公然侮辱行為，則涉犯《刑法》妨害名譽罪，請民眾使用汽機車格應依相關規定，以保障用路人權益。

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